威尼斯影展︱舒淇執導作獲15分鐘掌聲　激動落淚：做導演好大壓力

歐洲三大影展之一「第82屆威尼斯影展」早前開幕，華語影后舒淇首部自編自導作品《女孩》為今屆焦點亞洲電影作品之一，更憑處女作一舉入圍主競賽單元。《女孩》於當地時間昨晚（4日）舉行世界首映，舒淇攜同監製葉如芬、攝影師余靜萍及邱澤、9m88與白小櫻等主演一同出席，《女孩》首映後更獲得全場觀眾站立鼓掌長達15分鐘，備受國際影人肯定！

舒淇攜同執導首作《女孩》主演團隊亮相威尼斯影展。（視覺中國）

《女孩》昨晚舉行首映後，舒淇作為導演沐浴於觀眾掌聲之下，當場激動落淚、擁抱身邊的白小櫻、9m88及邱澤，一眾主創團隊感動得相擁而泣！舒淇此前多次以演員與評審團成員身份亮相威尼斯影展，而首部執導作品便入圍主競賽單元角逐影展「金獅獎」最高榮譽，她在典禮上坦言：「原來做導演壓力真的好大！」更表示相比作為演員，只需要著重角色，還有時間處理造型與儀態；做導演則感到「好多莫名的壓力」，每日醒來便記掛觀眾反應與評論，亦回想到電影開拍時忐忑的心情，是次以導演身份出席影展，亦無心打理梳化造型，只在意觀眾會否喜歡自己的作品。

談到《女孩》的創作，舒淇表示初衷為刻劃八九十年代女性在台灣社會工業化現代化背景下，面對家庭與個人之間掙扎與獨立的心境：「那是一個灰濛濛的年代，父母為生活奔波，男性經常忽略家庭責任。踏入1998年後，隨社會氛圍轉變，女性得到更多教育機會，亦更自由奔放，不需依附在父權與家庭之下，這是我最主要的創作初衷。」

《女孩》其中一個最令觀眾難忘的畫面，定必為在「曼波橋」取景的片段，舒淇直言該橋段為對恩師侯孝賢導演的致敬，並且在堪景期間意外發現：「當時我雞皮疙瘩起來！我跟小余（余靜萍）說好神奇，這是無心之中我跟侯導的一個連結。」能夠將曾經由侯孝賢執導、自己主演的《千禧曼波》開場名景與首部執導作品連結，盡顯舒淇對侯孝賢知遇之恩的惦念。

