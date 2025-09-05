威尼斯影展︱梁朝偉新戲影評預告同步出爐　觀眾大讚應得金獅影帝

歐洲三大影展之一「第82屆威尼斯影展」早前開幕，今屆最為香港觀眾關注作品莫過於梁朝偉首部主演歐洲電影《Silent Friend》，作為梁朝偉繼兩年前獲影展頒發「終身成就獎」後首部電影，攜同作品再闖威尼斯之餘，更入圍角逐主競賽單元角色威尼斯影帝，實在為香港電影人的榮耀！《Silent Friend》於當地時間昨晚（4日）舉行媒體及評論界優先場，放映後第一波影評亦隨之出爐，電影公司亦同步發放《Silent Friend》首條預告片，讓梁朝偉演出片段首度曝光！
《Silent Friend》為梁朝偉首部主演的歐洲電影，飾演劇情2020年時空裡一位來自香港的腦神經科學家。
《Silent Friend》於威尼斯影展上率先為傳媒與評論界開設的放映中，有超過千人參與觀看梁朝偉的演出。在放映完畢後，首波影評亦隨之出爐，對梁朝偉的演出傾力大讚，更揚言大會應直接向梁朝偉頒發「金獅獎」影帝寶座！有影評人給予《Silent Friend》五星評價後寫上：「由梁朝偉暖心演繹角色，更有繁花相伴，還能夠奢求甚麼？一座金獅獎！欣賞製作團隊用心地在片尾字幕，一一列出劇情裡出現的所有植物。」亦有影評人直指：「拿走我們的金獅獎！」而影評人對電影及梁朝偉以外的的演員如Lea Seydoux亦讚譽有加，相信《Silent Friend》放映後隨即成為威尼斯主競賽單元的大熱門！
隨首波影評出爐的《Silent Friend》預告片中，梁朝偉亮相同時以英語畫外音唸出獨白：「如果它們，會以我們觀眾它們的方式，觀察我們的話，究竟會如何？」隨後影片亦載有多個梁朝偉的特寫鏡頭，演繹收放自如毫不賣弄，盡顯偉仔含蓄而具感染力的內心戲！梁朝偉作為《Silent Friend》男主角，在電影三段劇情中飾演2020年時空裏一位來自香港的腦神經科學家，與其餘兩段時間線對「沉默的朋友」銀杏樹，有著重疊而不同的接觸與體會。
