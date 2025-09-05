詭屋驚凶實錄4︱鬼王潘紹聰帶隊睇　挑機入住華倫夫婦凶宅Airbnb

香港「鬼王」潘紹聰日前舉辦《詭屋驚凶實錄4：最後的儀式》電影分享場，與過百名猛鬼愛好粉絲齊聚戲院，一同迎接農曆七月十四的來臨，有不少粉絲觀眾直指毛骨悚然，甚至有人帶埋「立香」 入戲院護身；潘紹聰亦分享應對「驚」「心慌」的小貼士，建議大家可隨身帶一小袋海鹽辟邪。

潘紹聰帶隊入場睇《詭屋驚凶實錄4：最後的儀式》。（資料圖片）

潘紹聰不僅大談電影中駭人聽聞的真實靈異事件，更即場立下「死亡Flag」：「開咗之後就入住華倫夫婦的恐怖Airbnb！」此言一出全場沸騰，粉絲瘋狂尖叫附和，歡呼叫聰哥帶隊一齊出發呢！

潘紹聰更揚言想入住華倫夫婦的恐怖Airbnb！（資料圖片）

《詭屋驚凶實錄4：最後的儀式》(The Conjuring: Last Rites) 是全球票房突破20億美元的「Conjuring 宇宙」第9部電影，也是終極壓卷之作。系列創立人溫子仁、彼得薩弗蘭再㩦手監製，故事改編自華倫夫婦真實檔案中最駭人聽聞的一宗案件，這對靈異調查搭檔，將面臨職業生涯中最恐怖的超自然威脅！看似普通驅魔案件逐漸失控，他倆赫然發現自己對抗著的邪惡力量，已遠超一切預計得來的想像⋯⋯

潘紹聰作為香港鬼王，帶隊入場睇鬼片。（資料圖片）

《最後的儀式》 電影由華納兄弟、New Line Cinema呈獻，維娜法米嘉、柏德烈韋遜四度聯手飾演艾德、羅琳這對華倫夫婦，系列原作導演米高查費斯掌舵，觀眾毛骨悚然，驚嚇保證。

潘紹聰更於現場為觀眾簽名。（資料圖片）

