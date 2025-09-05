捕風追影︱梁家輝驚現好友優先場風騷起舞　入圍釜山影展兼任評審

電影《捕風追影》是由游乃海自編自導的港產片《跟蹤》的經典改編，主演包括成龍、梁家輝、張子楓、此沙、文俊輝（韓國男團SEVENTEEN）、林秋楠等，電影率先在內地強勢開畫，高踞每日賣座冠軍，票房邁向10億，引爆一致好評及觀影熱潮，觀眾紛紛大讚劇情過癮、節奏緊湊，動作場面尤其勁爆出色，殿堂級前輩與矚目超新星的組合更是配搭新鮮，相隔二十年再度合作的成龍、梁家輝擦出新火花，此沙、文俊輝、林秋楠等年輕實力派演員不但顏值超高，個個睇得又打得，電影熱度正直撲香港，將於（11號）在香港正式上映。

梁家輝驚喜現身《捕風追影》好友優先場。（電影公司提供）

日前《捕風追影》舉行香港好友優先場，多位圈中台前幕後嘉賓聞「風」而至，希望搶閘欣賞這部口碑載道的好戲，男主角梁家輝更親臨戲院，開場前與姜皓文、黃百鳴、黃錦燊等好友敘舊，又親切地與一班後輩如羅啟豪、江嘉敏、ToNick主音趙善恆、陳庭欣、阮偉倫等合照留念，到場嘉賓尚有章國明導演、麥啟光導演、陳果導演、梁國輝導演、《看我今天怎麼說》男主角吳祉昊等，安樂影片老闆江志強亦特別前來捧場，家輝哥感謝江老闆將《捕風追影》帶到香港，江老闆盛讚《捕風追影》拍得出色，絕對值得開拍續集！

梁家輝於《捕風追影》好友優先場與安樂電影老闆江志強先生合照。（電影公司提供）

梁家輝於《捕風追影》好友優先場與羅啟豪合照。（電影公司提供）

梁家輝於《捕風追影》好友優先場與恆仔@tonick合照。（電影公司提供）

梁家輝於《捕風追影》好友優先場與姜皓文重聚、激動擁抱。（電影公司提供）

梁家輝於《捕風追影》好友優先場與黃百鳴合照。（電影公司提供）

家輝哥在《捕風追影》有突破性演出，雖然在圈中身經百戰，但要求完美的他，坦言這晚心情有點不一樣，家輝哥說：「其實心情好緊張，希望大家看戲之後，會幫我們宣傳一下，再將香港觀眾帶入戲院，如今全世界電影業處於一個不算太好的時間，好難得《捕風追影》可以在香港上映，在戲院看戲，總好過在家庭影院或者平板電腦上看，感覺完全不同！」

梁家輝在《捕風追影》有突破性演出，雖然在圈中身經百戰，但要求完美的他，坦言這晚心情有點不一樣。（電影公司提供）

《捕風追影》口碑發酵，擴散至世界各地，喜訊傳來，電影榮幸入圍第三十屆釜山國際電影節，家輝哥更應邀擔任評審團成員，他從容道：「我不覺得擔任評審好威水，但這次戲中的養子會跟我一起到當地宣傳，他就是韓國男團SEVENTEEN成員文俊輝，他在韓國好紅，希望帶領我們威返一次！」家輝哥更發現，今次釜山電影節有一位評審，竟亦跟《捕風追影》有着微妙的關係，他說：「不知道是不是緣份，其中一個評審團成員，竟然就是韓國版《跟蹤》（《天眼跟蹤》）的女主角韓孝周！也就是說，三代《跟蹤》的女主角，包括香港（徐子珊）、韓國（韓孝周）與內地（張子楓），我都有合作機會，希望《捕風追影》大受歡迎，其他所有國家都會買下版權重拍，當然最希望我可以繼續演出！」家輝哥會不會趁機帶家人到釜山遊玩？他笑言：「這是一個大問題，因為我們幾代同堂，屋企人口眾多，每一次去旅行，都像移民般帶好多行李，希望完成釜山之旅後，可以找個時間，跟家人近近地在香港旅遊一下！」

梁家輝擔任釜山電影節評審，將會與「養子」之一韓團SEVENTEEN成員文俊輝一同亮相。（電影公司提供）

近期在兩部電影同時上映的姜皓文（黑哥），特別抽空到場支持《捕風追影》，並與家輝哥擁抱問好，他倆對上一次見面，已是四年前宣傳電影《金錢帝國：追虎擒龍》，黑哥想不想效法家輝哥，像《捕風追影》一樣挑戰激烈的動作場面？黑哥說：「我一路舉手要打，係佢哋信我唔過，所以唔俾我打！」家輝哥展示雙手護腕，幽默回應：「你睇吓，就係佢哋咁信得過我，所以要戴護腕！（真係拍戲受傷嘅後遺症？）唔係，係因為要抱兩個孫，因為佢哋成日會『典』！」在《捕風追影》飾演警隊高層的黃錦燊，亦有出席優先場，終於與戲中的大賊「影子」家輝哥同場現身，燊哥說：「導演（楊子）跟我說，現正籌備續集，希望我們再有合作機會！」

梁家輝與戲中有份演出的老友黃錦燊合照。（電影公司提供）

家輝哥對《捕風追影》相當重視，不但偕全場觀眾一同看戲，再度感受電影的震撼，更先後在映前及映後兩度現身，且在完場時聽到片尾更開心得聞歌起舞，風騷的答謝觀眾，且再次呼籲大家將好評分享給身邊好友，有觀眾情不自禁，直接在座位喊出「家輝哥好勁」、「打得真係好好睇」、「套戲好正」等，以示對電影最直接的支持與肯定！

梁家輝現場起舞，感謝有好支持。（電影公司提供）

