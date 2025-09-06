他年她日︱許光漢暖男爆發獲張艾嘉大讚　被爆片場親自摺衫零架子

由金馬影后張艾嘉監製、香港新晉導演龔兆平執導、文念中擔任製作及藝術總監的奇幻愛情電影《他年她日》（Measure in Love）即將於10月3日中秋節檔期上映。電影由「光林CP」許光漢及袁澧林領銜主演，陳澤耀、董瑋、陳輝虹、韓佩瑤、駱振偉、許恩怡、謝咏欣等聯合演出。

《他年她日》由許光漢及袁澧林領銜主演。（電影公司提供）

繼上周宣布入選第30屆釜山影展「Open Cinema」單元，將於容納近5000人之BIFF劇院舉辦盛大世界首映後，影展官方正式宣布《他年她日》男主角許光漢將首度與韓國元祖級男團2PM人氣成員玉澤演在釜山影展「Open Talk」同台對談！兩大男神夢幻同框，瞬間成為網絡話題，更被粉絲稱為「必看神仙合體」。

《他年她日》結合奇幻設定與跨時空愛情元素，男主角許光漢飾演的「薯仔」傾盡一生癡心守候袁澧林飾演的命定情人「安晴」，導演龔兆平透露，邀得光漢加盟是讓他大為激動，緣源「薯仔」的角色設定帶點傻氣卻執著，而當監製張艾嘉建議由台灣演員擔綱時，眾人第一時間就想到了許光漢，「當我在視訊會議裡聽見光漢答應演出，我真係激動到喺洗手間對住塊鏡大笑，因為我搵到一個最厲害嘅薯仔！」

監製張艾嘉表示請到許光漢演出連自己亦非常興奮。（電影公司提供）

導演龔兆平直言，光漢的加入讓角色變得更純真、溫暖，形象更為清晰。薯仔的角色單純，他從小調皮但疼愛弟弟（陳澤耀）、關心好朋友巧兒（韓佩瑤），片中一直學習去照顧更多身邊的人。今次拍攝很滿足呈現了許光漢的另外一面給觀眾。導演笑指自己第一次拍電影就找到光漢當男主角實在是太幸運：「他不只是知名度高、長相帥氣，同時是一個創作型的演員，在拍攝中會提出自己的想法。」

韓佩瑤、陳澤耀與許光漢演繹出長年區相當純真的生活方式。（電影公司提供）

提到演員的創作，不得不提光漢在片場除了專注融入角色，更不時提出創意，為故事加乘。導演龔兆平舉例，在拍攝「長年區葬禮戲」時，光漢建議大家一起拍著胸口大聲唱歌，瞬間讓場面更具感染力，導演龔兆平說：「這首〈長年區之歌〉原本就想要呈現生命的堅韌與團結，加上光漢的想法，使拍攝效果的力量更強大。」而因為長年區表達感情的方式比較原始，光漢在片中會透過「親額頭」動作來表達感謝或給予祝福，讓「薯仔」的人設更活靈活現。此外，光漢更將薯仔在不同年齡階段的成長細膩區分出來，得到監製張艾嘉力讚他「演出了角色的生命層次」。

劇情中拍胸口唱歌的橋段，原來由許光漢提出。（電影公司提供）

許光漢於劇情中以「親額頭」表達祝福。（電影公司提供）

而導演龔兆平更透露光漢一個習慣，是名乎其實的「暖男」，導演笑指：「其實光漢本人同樣是這樣的暖男，拍戲過程中大家感受到光漢非常有教養，每次拍戲換下的衣服都疊好才還給造型師。還有一天我在現場皺著眉頭想事情，他主動關心地問：『導演，你還好嗎？沒什麼問題吧？』」讓導演深受感動，印象深刻。

導演龔兆平大爆許光漢於片場親自摺衫。（電影公司提供）

電影公司今日發放全新一輯「長年區」劇照，曝光更多男主角光漢在戲中所身處的架空時區。而光漢更親身錄音，重回角色「薯仔」的視覺，以感性的聲音描述角色，光漢指：「自從遇見安晴，我的人生再也不一樣。十三歲第一次見到她，就愛上了她，雖然我們每次見面至少相隔一年，但我仍然渴望每一次的重逢。無論她的時間比我的時間多麼不同，我都不由自主的追隨着她。」

許光漢飾演的薯仔自三歲開始便愛上安晴。（電影公司提供）

《他年她日》故事講述在一場毀天滅地的大地震之後，世界被一道矗立於海中央的「重力牆」一分為二——「優日區」與「長年區」的時間與重力規則完全相反，對優日區的安晴（袁澧林飾）來說，一天只是日常的延續，對長年區的薯仔（許光漢飾）而言，卻是一年的成長。在這場跨越時空的相遇中，他們的愛情真能無所畏懼嗎？一場刻骨銘心的奇幻愛戀即將啟程。《他年她日》將於10月3日中秋連假全亞洲同步盛大上映。