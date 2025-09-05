女兒²︱陳柏霖孖金像影后余香凝逆市開拍新戲　探討親情愛與掙扎

由美亞娛樂出品、比高集團及銀都機構聯合出品的新片《女兒²》，是新晉導演李燈旭首次執導，監製為《衝鋒車》和《除暴》導演劉浩良。該片的編劇為《正義迴廊》和《打擂台》的金像提名編劇譚廣源，以及《一秒拳王》的金像提名編劇章彥琦等；攝影大師夏永康擔任本片藝術總監，而金像獎最佳美術指導得主張兆康則擔任造型顧問，從故事創作到美學呈現都讓人有所期待。

《女兒²》由亞洲男神陳柏霖、童星羅莃荋與金像影后余香凝主演。（電影公司提供）

在選角方面更是耳目一新，邀請到《鬼才之道》的「亞洲男神」陳柏霖，以及《白日之下》的金像影后余香凝首度合作。此外，「金像影帝」太保和張武孝（大AL哥）也強勢助陣！

《女兒²》由張武孝、羅莃荋、余香凝、陳柏霖及太保主演。（電影公司提供）

劇組日前舉行了拜神儀式，出席嘉賓包括導演李燈旭、陳柏霖、余香凝、太保、張武孝及羅莃荋，同時包括出品公司美亞娛樂唐慶枝先生、聯合出品公司比高集團楊偉康先生 以及銀都機構丁凱先生。劇組上下同心上香，誠心祝福新片拍攝順利，為香港電影創造更多可能。

《女兒²》台前幕後及投資方代表合照（電影公司提供）

電影故事圍繞著柏霖、Jennifer以及小演員羅莃荋所飾演的一家三口，講述一對夫妻經歷家庭創傷後，試圖重拾關係的溫情故事。影片中，夫妻二人面對著內心掙扎和心理壓力，情感戲份極為豐富。而兩位成為父親的演員角色同樣重要，太保將飾演柏霖的父親，而大AL哥則飾演Jennifer的父親，演員間的搭配別具新意。

《女兒²》講述一對夫妻經歷家庭創傷後，試圖重拾關係的溫情故事。（電影公司提供）

導演李燈旭表示：「《女兒²》係一個家庭嘅成長故事，小朋友需要學習，但其實作為爸爸、作為媽媽，都要不斷學習，先可以令到家庭更加美滿同幸福…」女主角余香凝也坦言深受劇本感動，表示：「親情嘅強大，永遠係難以用筆墨形容，加上成為咗媽媽之後，對於父母同小朋友嘅關係感受更深。相信呢部電影無論係為人父母，抑或係子女，都能夠有切入點去投入同理解。希望電影好快能夠同大家見面。」