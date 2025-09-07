毛家｜花4年拍攝由流浪到領養　導演區焯文披露電影以外的結局

《毛俠》導演區焯文，最新紀錄片《毛家》，紀錄流浪動物在前線義工的努力下，由無家到「毛家」的感人故事，電影花了四年追蹤拍攝，紀錄逾40隻流浪動物，百多小時珍貴片段。導演區焯文直言低估了流浪動物尋家的費事。「原定花半小時拍攝，結果要8倍時間四年才完成。」而經歷4年的拍攝，他更從而領養了一頭曾遭虐待的貴富狗，現成為最疼愛的親人「豆丁」。

區焯文訪問當日，帶同愛犬「豆丁」，雖然不是電影《毛家》的角色，但都是「毛守」成功拯救的案例。（葉志明 攝）

電影《毛家》是紀錄自願組織「毛守救援」的工作實況。（《毛家》劇照）

由半年製作時間變４年

電影《毛家》是紀錄自願組織「毛守救援」的工作實況，組織的靈魂人物有Kent哥及Jinny，而區焯文就是在2018年，拍攝以組織故事做藍本的劇情片《毛俠》而認識二人。當時電影拍畢後給予二人欣賞，Jinny表示好看，但未拍到最真實一面。區焯文明白沒有其他片種，比紀錄片更寫實，於是在2019年開始籌拍《毛家》，一個由「無家」到找到屬於自己「毛家」的故事。

在拍攝《毛家》前，區焯文並沒有冇拍紀錄長片經驗，但有拍過非牟利機構一些10分鐘的短片，「我當時都會當紀錄片製作，慢慢累積經驗，我又跟張經緯（《音樂人生》導演）合作過，漸漸有了經驗。初初想《毛家》可拍到義工的生活，目標是減少訪問如實地拍出狀況，知道這樣會比較花時間，故預算是半年時間製作，結果一拍便花了4年，足足是8倍，因為你想不到一隻狗由拯救，治療到等待領養的過程，是這麼漫長。」

區焯文表示，流浪動物不知道義工釋出的善意，故有時會反遭襲擊。（《毛家》劇照）

不少地盤只當狗隻是工具，負責看守財物，到工程竣工便任由狗隻流浪。（《毛家》劇照）

「已上岸」狗仔難演繹慘狀

組織「毛守」是專門拯救一些最冇人願意救，或傷得最重需要大量經費治療的狗，縱使救完都會有缺憾難出領養，都照救無誤。「所以要反映狀況，就要拍紀錄片，因為你找『已上岸』的狗拍，根本呈現不到那份無奈和無助的眼神，那個狀態已經不一樣。」劇情片要先有劇本，度好才拍，紀錄片剛好相反，拍完都未知會有甚麼結果，到剪接一刻才感受到。「起初要看百幾小時的素材，睇足幾日，就如大海撈針。」區焯文說。

開拍決定艱難，幾時停機同樣是艱難決定。「我們花四年捕捉到四隻可安排領養的故事，都已經想停，雖然這樣故事會比較平淡，但都有說服力，直至收到Kent哥會去新界東北發展區拯救一批流浪狗，我就察覺這個故事，已經由一個人怎去看流浪動物問題，擴大到一個社會，一個政府政策，人被逼遷，動物一樣被逼遷，政策絕對影響流浪動物的去向。」

跟進４年，最終40宗個案，只有4個獲家庭領養。（《毛家》劇照）

電影以外的結局

電影上映了兩個星期多，不少觀眾都看到戲中狗隻的去留，但這只是在電影中告一段落，牠們的一生仍繼續有不少變幻。「就好似東北發展區那些狗，我們救到其中三隻，走甩的三隻警覺性更高，好難再捉。牠們當時的表情洋洋得意，已經甩難，其實不知道正在幫牠們。後來我得知，走甩的其中一隻，仍在該處流連，另一隻已經找不到，可能走到更遠或可能已經死了，而第三隻便證實已被車輾過身亡。所以當日能夠捉到三隻，成功改變三隻命運，就救一隻活一隻。香港有幾十萬隻流浪動物，有人覺得你救得三隻得幾十萬分之三，影響好細，但正正被拯救的是牠們100%的生命，是牠的一生，這個成功是百分百。」

而戲中另一隻「屏安」，在瀕死邊緣獲救，最後獲家庭領養，還可與自己的仔女團聚，這是最圓滿的結局。可惜從區焯文口中得知，屏安入屋兩年後，因年老不幸離世。「就算這樣，大家都覺得安慰，我正正在牠臨離開世界前兩年，得到最優質的生活，有人鍚有人愛。」

不少愛動物的人士，都怕《毛家》太多殘忍場面，令人不安。導演區焯文強調已將最血淋淋的場面刪去或黑白化，連Kent哥及Jinny看畢都「嫌太善良」，未能反映現實的可怕。（葉志明 攝）

「毛守」義無反顧去拯救，那麼《毛家》在製作時到上映，又如何克服種種困難。「我們申請藝發局的資助，原定半年內完成拍攝，但拍了半年都未有成果，仍然「無家」，於是要不斷加時，我、攝影師及收音師三人斷續拍了4年，到後期製作就要我自資。」電影優先場反應極佳場場爆滿，可惜上畫頭兩天不太理想。「當時好心灰，覺得可能想睇的朋友都睇晒。」幸好緊接的周六、日獲網民好評後，終於攀升番上去。「希望繼續以人傳人方式，讓更多人看到這部電影。」

區焯文領養的「豆丁」，相當可愛，亦非常親人。（葉志明 攝）

領養是愛的教育

關於《毛家》的番外篇，是區焯文養緊的一隻貴婦狗「豆丁」，牠是完成4年的拍攝工作後，在「毛守」手上領養。「佢都好慘，是香港非法賭場場主擁有的，一共兩隻，但飼養目的就是虐待佢，除了打，最變態是會淋腐蝕液在兩隻狗背上，殘忍到賭客都看不過眼，偷偷救出來。獲救一刻已奄奄一息，頭頂及背部已血淋淋，相當恐怖，好可惜其中一隻都救唔到。」

「豆丁」入屋，都要花時間讓牠知道大家對牠是善意的。（葉志明 攝）

由於「豆丁」被腐蝕液傷害過，頭頂至背部沒有毛，故領養前區焯文有帶同13歲的女兒探望，看看她會否介意養一隻一世都冇毛的狗，想不到女兒的答案令他深感安慰。「她說『冇毛唔緊要，同佢著衫咪得！』」（區焯文提供）

區焯文一直都想領養狗隻，但礙於居住環境所限，只可養細狗，而豆丁的出現似乎是天作之合。「唯一要睇下當時13歲的囡囡是否接受？所以在領養前我跟囡囡去探訪豆丁，我同佢講佢可能一世都冇毛，你介唔介意？結果個女話︰『冇毛唔緊要，同佢著衫咪得！』真係一個好好的生命教育，她清楚知道養寵物不能當玩具要求靚，而是要幫到寵物為主。」