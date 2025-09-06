威尼斯影展︱梁朝偉缺席新作世界首映　邦女郎性感踏紅氈顛倒眾生

歐洲三大影展之一「第82屆威尼斯影展」日前開幕，今屆最為香港觀眾關注作品定必為梁朝偉主演之首部歐洲電影《Silent Friend》，電影於當地時間昨晚（5日）舉行世界首映禮，梁朝偉與太太劉嘉玲出乎意料未出席首映禮及紅地氈，亦未有在日間發布拍照環節上亮相，讓外界大感意外。然而梁朝偉作為兩年前威尼斯影展「終身成就獎」得主，是次憑《Silent Friend》入圍主競賽單元，仍有機會角逐威尼斯「金獅獎」影帝殊榮！

《Silent Friend》昨日於威尼斯影展舉行發布拍照、記者會、首映禮及紅地氈四大環節，梁朝偉並未隨導演Ildikó Enyedi、第二女主角Luna Wedler等主創團隊親身到場，僅於記者會上以視像形式亮相，令外界大跌眼鏡，但亦貫徹偉仔一直以來的社恐個性。

記者會上，梁朝偉僅透過視像亮相，以流利英語回應記者提問，分享到劇情中作為腦神經科學家對銀杏古樹進行研究的感受：「關於樹木與對樹進行研究時，我感到樹木帶有靈魂、思想或感知，過程我產生一種奇怪的感覺、覺得萬物皆為平等。」

至於女主角「邦女郎」Léa Seydoux，則缺席日間發布拍照及記者會環節，直至首映禮及紅地氈環節才壓軸登場。昨晚，Léa Seydoux在導演Ildikó Enyedi攜同下，以一襲黑色透視連身長裙及黑紗披風登場，低調展露其性感曲線身材，其金髮碧眼的天人美貌亦成為鏡頭焦點，踏上紅地氈一刻已顛倒眾生。

