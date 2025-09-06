威尼斯影展｜梁朝偉新作首映僅獲5分鐘站立鼓掌　遠低舒淇執導作

歐洲三大影展之一「第82屆威尼斯影展」早前開幕，對香港觀眾而言，今屆焦點作品定必為梁朝偉首部主演歐洲電影《Silent Friend》，偉仔繼兩年前於威尼斯獲頒「終身成就獎」後，今年挾新作入圍影展主競賽單元，有望角逐威尼斯影帝殊榮！

梁朝偉兩年前於威尼斯影展獲頒「終身成就獎」，為首位奪得該獎項的華人演員。（Getty Images）

梁朝偉新作《Silent Friend》入圍影展主競賽單元，有望角逐威尼斯影帝殊榮！（《Silent Friend》預告截圖）

《Silent Friend》由梁朝偉夥拍「邦女郎」Léa Seydoux等主演，劇情分為三段時空、偉仔則擔任2020年代劇情線男主角，飾演一位因為疫情被困於德國大學校園的香港腦神經科學家，在研究過程中對大學一棵銀杏老樹產生興趣並進行實驗。《Silent Friend》日前先舉行兩場媒體評論界優先場，映後影評一面倒讚揚梁朝偉的表現，甚至直言應直接取走金獅獎影帝寶座！

梁朝偉飾演一位因為疫情被困於德國大學校園的香港腦神經科學家。（《Silent Friend》劇照）

《Silent Friend》日前先舉行兩場媒體評論界優先場，映後影評一面倒讚揚梁朝偉的表現！（《Silent Friend》預告截圖）

《Silent Friend》昨晚正式舉行世界首映，然而梁朝偉未有親身出席威尼斯影展，僅於記者會上以視像亮相，首映禮及紅地氈等環節則由女主角Léa Seydoux作為代表登場。《Silent Friend》首映禮後，主創團隊獲得觀眾5分多鐘站立鼓掌，Léa Seydoux更展現燦爛笑容、激動落淚。然而，電影所獲掌聲時長略低於外界預期，與影評絕佳口碑落差甚大，甚至遠低於舒淇執導首部電影《女孩》日前所獲長達15分鐘的鼓掌。

「邦女郎」Léa Seydoux以黑色透視連身長裙登場，低調性感仍顛倒眾生。（GettyImages）

Léa Seydoux在導演Ildikó Enyedi攜同下在《Silent Friend》首映禮紅地氈上登場。（GettyImages）

《Silent Friend》世界首映後僅獲5分鐘站立鼓掌，遠低於外界預期。（《Silent Friend》預告截圖）