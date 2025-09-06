莊韻澄回復單身自信再披婚紗　6吋事業線比英倫貴族花檐帽更吸睛

香港性感女演員Xenia莊韻澄，去年回復單身後，獨力撫養年幼兒子，一直積極四出工作、繼續活躍於幕前演出及模特兒工作。莊韻澄昨日（5日）參與一場香港時裝騷活動，為展場擔任模特兒，頭戴巨型英倫貴族風格花檐帽、身披本地品牌婚紗走上伸展台行Cat walk，莊韻澄離婚後首次再披婚紗，性感好身材自信撐起裙裝，似乎已準備好在情路重新出發，讓人期待她覓得幸福再披嫁衣！

莊韻澄向來形象非常性感。（莊韻澄IG圖片）

莊韻澄去年回復單身！（莊韻澄IG圖片）

莊韻澄於時裝騷上再披婚紗，低胸剪裁谷盡事業線。（莊韻澄IG限時動態截圖）

莊韻澄於社交媒體上分享時裝騷造型花絮，身穿兩套粉色透視繡花婚紗，低胸剪裁讓澎湃上圍表露無遺！儘管莊韻澄頭上戴有設計細節層次豐富的花檐帽，但胸前6吋事業線仍更吸引影迷粉絲眼球，令人目光不自覺隨直線向下移動！

莊韻澄婚紗低胸大晒6吋事業線非常養眼。（莊韻澄IG限時動態截圖）

即睇更多Xenia莊韻澄靚相！

莊韻澄的真人相片其實亦極盡誘惑！（莊韻澄IG圖片）

莊韻澄一向行性感路線！（IG/@xeniachong）

莊韻澄穿上一件超性感一件頭泳衣，可以見到胸前只有兩條帶扣著，酥胸半露。(ig@xeniachong)

42歲的「性感人妻」莊韻澄一向擁有魔鬼身材。(ig@xeniachong)

莊韻澄滑雪的銀色羽絨服下原來僅穿一件橙色比堅尼！（莊韻澄IG限時動態截圖）

莊韻澄榮升人母後性感不減！（莊韻澄IG圖片）

莊韻澄大玩語帶相關，祝各位男粉絲早日出Pool！（莊韻澄IG圖片）

莊韻澄趁情人節於社交媒體派福利，在泡泡浴照裡小露傲人上圍！（莊韻澄IG圖片）

莊韻澄於社交媒體突發分享全裸浸溫泉照片，令全網升溫！（莊韻澄IG圖片）

有網民集氣請求莊韻澄「擰開雙手」！（莊韻澄IG圖片）

網民還舉例證明莊韻澄的胸是無加工的。(ig@xeniachong)

相中莊韻澄穿上白色一件頭泳衣。(ig@xeniachong)