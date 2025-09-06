Sydney Sweeney新戲首映攜女拳王亮相　上圍飽滿澎湃「超沉量級」

27歲荷里活性感女神Sydney Sweeney為近年火速冒起的新星，短短數年內憑影視作品《高校十八禁》（Euphoria）、《蜘蛛夫人》（Madame Web）及《真的狠愛你》（Anyone but You）等作品成名，成為新一代銀幕性感女神！雖然觀眾一直以來目光均聚焦於Sydney Sweeney的甜美外貌及逆天驕人身材之上，然而她仍不斷尋求突破，日前剛於多倫多國際電影節舉行首映的拳擊新作《Christy》則為對演技考驗的表表者。

Sydney Sweeney拳擊傳記片新作《Christy》於多倫多國際電影節舉行世界首映。（GettyImages）

Sydney Sweeney主演的拳擊傳記電影《Christy》，劇情改編自前世界超沉量級女拳王Christy Martin的真人真事。（《Christy》電影劇照）

由Sydney Sweeney主演的拳擊傳記電影《Christy》，劇情改編自前世界超沉量級女拳王Christy Martin的真人真事，電影昨日（5日）於多倫多國際電影節舉行世界首映，Sydney Sweeney與故事原型Christy Martin一同亮相首映禮紅地氈，大受影迷粉絲歡迎！

Sydney Sweeney與前世界超沉量級女拳王Christy Martin一同亮相首映禮。（GettyImages）

Sydney Sweeney新戲改編自前世界超沉量級女拳王Christy Martin的真人真事。（GettyImages）

Sydney Sweeney昨日以一身粉紅色束腰長裙亮相，裙裝剪裁尤其勾勒出澎湃上圍線條，承托出飽滿胸型，令視覺效果更「超沉量級」！Sydney Sweeney在演出電影期間雖然操練身體、改變為接近拳手的體型，更以假髮、富九十年代風格的服飾示人，然而到新戲上映時已回復性感女神形象，必然令觀眾感覺反差更大，欣賞Sydney Sweeney為演出帶來的突破！

Sydney Sweeney亮相首映的造型亦「超沉量級」！（GettyImages）

