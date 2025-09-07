太保攜新作紐約領終身成就獎　台上介紹來自香港︰嗰刻內心好感動

香港電影《給愛麗絲》（For Alice）由首度執導演筒的周鑫榮執導，《叔·叔》金像影帝太保與新晉演員蘇子茵（Kuku）領銜主演，邵仲衡、黃柏文及李蕙敏聯合演出。電影講述一段發生在尖沙咀美麗都大廈的動人故事，探討孤獨與救贖的主題。

電影《給愛麗絲》昨日舉行5場優先場，全數爆滿。（大會提供）

電影由導演周鑫榮自資250萬元拍攝，男主角太保不單以精湛演技加持電影，更以實際行動支持新導演，提攜後輩。今日適逢電影推出優先場，太保攜導演周鑫榮、片中演員蘇子茵及李蕙敏現身尖沙咀戲院，出席名人優先場答謝觀眾。

右起為《給愛麗絲》導演周鑫榮，影帝太保、新晉演員蘇子茵及李蕙敏。（大會提供）

眾人首度聚頭為電影謝票，導演周鑫榮：「呢部戲我自己係諗住太保哥同Kuku而寫，寫劇本嘅時刻已經係寫住佢地嘅名好感謝佢願意相助，同我一齊追呢個夢。」而太保哥表示：「呢位導演對電影有好大嘅夢想，又好想拍一個充滿香港味道嘅故事，表達到都市入面孤獨又寂寞嘅人。」提到早前攜同《給》片晉身紐約亞洲電影節，並到當地領受「終身成就獎」，太保哥仍然印象難忘：「當時喺頒獎禮上，主持人介紹我『Tai Bo from Hong Kong』，聽到嗰刻內心好感動，從影幾十年，仍然希望繼續拍電影俾大家睇。」

而女主角蘇子茵透露自己非常幸運：「好開心可以參與電影演出，同以前做model好唔同，幸運有太保哥同Amanda呢啲好前輩carry住。」對於被觀眾讚賞演出自然不怯場，Kuku謙虛指：「自己開拍前靠幫角色寫日記，補完角色背景，希望有所幫助。」至於演出Kuku母親一角的Amanda則笑言：「知道導演背景係廣告出身，一定會拍得靚，仲有機會同太保哥合作好難得，加上同Kuku碰面後，發現我哋某啲角度都相似，所以拍得好開心。」