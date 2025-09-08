惡人當道︱無懼颱風首映謝票　葉童演抑鬱母怕觀眾誤會黑面難相處

香港電影工作者總會推出的「總會拍電影」計劃首季獲選作品，由新晉導演關文軒執導及編劇、姜皓文、廖子妤、葉童、凌文龍主演，丁雲山、吳凱恩監製的《惡人當道》定檔9.11上映。昨晚（7/9）颱風塔巴襲港下，無懼風雨，一眾戲中主演齊人亮相首映禮，及現身戲院答謝冒着風雨也來捧場的觀眾，埸面熱鬧。

《惡人當道》由姜皓文、葉童主演。（電影公司提供）

《惡人當道》無懼颱風舉行首映禮，主演之一葉童出席並謝票。（電影公司提供）

《惡人當道》主演團隊出席首映禮。（電影公司提供）

《惡人當道》甲姜皓文、廖子妤主演。（電影公司提供）

《惡人當道》團隊亦進場謝票，感謝觀眾冒風雨支持。（電影公司提供）

《惡人當道》主演團隊凌文龍、導演關文軒、廖子妤、小演員蘇天樂一同出席首映禮。（電影公司提供）

姜皓文與太太亦於《惡人當道》首映禮上合照。（電影公司提供）

《惡人當道》由姜皓文主演。（電影公司提供）

《惡人當道》由姜皓文、葉童主演。（電影公司提供）

剛剛完成舞台劇的葉童（Ceci）一身優雅打扮現身，心情份外輕鬆，並透露拍攝這部電影的時候；因為角色需要飾演一位思念兒子而抑鬱的母親，所以在現埸很少跟大家說說笑笑，希望大家別誤會「黑面」難相處。跟Ceci有對手戲的姜皓文即回應說：「一定不會啦，我跟Ceci其中一場戲，她的歇斯底里和投入，讓我大過氣癮，開心遇到一個出色的對手！」

葉童於《惡人當道》飾演一位思念兒子而抑鬱的母親，笑言怕觀眾誤會自己「黑面難相處。（電影公司提供）

廖子妤（Fish）在戲中與小演員蘇天樂飾演一對母子，兩母子戲內戲外相處融洽，Fish稱讚天樂這小演員很有演戲天份，很聰明，連自己也被他的演出感染，份外投入角色。小天樂小小年紀對Fish媽咪觀察於微，知道什麼時候可以接近Fish媽咪，什麼時候要讓媽咪靜下來，不打擾她。

金像實力女配廖子妤主演《惡人當道》。（電影公司提供）

盧鎮業特意出席《惡人當道》首映禮支持廖子妤。（電影公司提供）

《惡人當道》劇情中，廖子妤與蘇天樂飾演母子。（電影公司提供）

至於戲中的大反派凌文龍，昨晚打扮時尚的亮相，眼前一亮，連工作人員也稱讚他十足一個偶像派演員。他不忘搞笑的說：「其實我根本就係一個偶像派演員，只是大家沒當我是偶像派而已。」提到首次演大反派，他即感謝導演關文軒給他一次新嘗試，讓他一嚐演惡人滋味。

凌文龍於《惡人當道》首次飾演反派。（電影公司提供）

《惡人當道》由廖子妤、凌文龍主演。（電影公司提供）

此外，飾演江湖叔父的尹揚明昨日專誠由澳門返港出席首映；由於雙腳痛風，所以完成儀式後，趁機坐下來休息之餘，跟老拍檔葉童敘舊，現場有媒體對兩人當年《愛在黑社會的日子》甚為欣賞，大家還聊昔日在片場拍戲的往事。

尹揚明特意由澳門回港出席《惡人當道》首映禮支持葉童、姜皓文。（電影公司提供）

葉童、尹揚明於《惡人當道》首映禮上敘舊。（電影公司提供）