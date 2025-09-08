PTU︱任達華林雪中國冰室宵夜戲翻Hit　杜琪峯鍾情茶餐廳剩幾間？

杜琪峯經典警匪電影《PTU》，由任達華、邵美琪、林雪、黃浩然、黃卓玲、盧海鵬、高雄等主演，今年推出4K修復版，事隔22年後再於戲院上映。《PTU》以香港警察機動部隊為主題，為少數完整呈現軍裝警員日常工作過程的作品，更於油尖旺一帶旺區實地取景讓劇情更具真實感，並因此成為經典。《PTU》近日重映後，不少杜Sir影迷觀眾抽取於中國冰室取景的「宵夜」片段，令片段一夜翻Hit，尤其對黃卓玲搜刮林雪時演繹出的張力討論度甚高！

杜琪峯經典警匪電影《PTU》，由任達華、邵美琪、林雪、黃浩然、黃卓玲、盧海鵬、高雄等主演。（《PTU》電影劇照）

《PTU》推出4K修復版重新於戲院放映。（《PTU》電影劇照）

林雪等於中國冰室取景的「宵夜」片段一夜翻Hit！（《PTU》電影劇照）

杜琪峯執導作品中不乏於餐廳取景拍攝食飯橋段，劇情往往帶出一種懷舊、地道氣氛，累積作品之下形成一幅「杜琪峯電影美食地圖」，以下為大家盤點中國冰室以外8間杜琪峯曾經取景的餐廳，當中更側寫出杜sir喜歡的四種美食，其中有不少已經結業的食店，僅於光影裡留下身影。

杜琪峯執導的電影中不乏食飯橋段，取景的餐廳亦能組成一幅美食地圖。（視覺中國）

《PTU》宵夜橋段於中國冰室取景。（《PTU》劇照）

《PTU》宵夜橋段於中國冰室取景。（《PTU》劇照）

《PTU》宵夜橋段於中國冰室取景。（《PTU》劇照）

《PTU》方榮記

《PTU》開場「沙sir」林雪打邊爐，遇上「馬尾」被仇家伏擊的一場經典戲份，便是在九龍城相當地道的火鍋店方榮記取景。

《PTU》開場「沙sir」林雪打邊爐於九龍城方榮記取景。（《PTU》影片截圖）

《鎗火》樂口福

杜琪峯與韋家輝創立銀河映像後，以極低成本拍攝的黑幫電影《鎗火》，黃秋生、吳鎮宇等五兄弟的「最後晚餐」懷舊酒樓場景，便是於裝修保留得相當復古的九龍城樂口福潮州酒家取景。

黃秋生、吳鎮宇等五兄弟的「最後晚餐」於九龍城樂口福潮州酒家取景。（《鎗火》電影劇照）

《鎗火》奧比餐廳

《鎗火》劇情中，高雄飾演的文哥開場於奧比餐廳被殺手追殺，該餐廳為荃灣的西餐廳奧比，早已結業多時。

文哥被追殺的場景，於荃灣奧比餐廳取景。（《鎗火》電影劇照）

《黑社會》有骨氣火鍋

憑《黑社會》奪得金像獎影帝的梁家輝，飾演的大D邀約幫會的各區領導到「有骨氣」談判，該餐廳為位於灣仔的同名火鍋店，亦早已結業。

大D邀約各區領導談判的「有骨氣」，於同名火鍋館外取景。（《黑社會》電影劇照）

大D邀約各區領導談判的「有骨氣」，於同名火鍋館外取景。（《黑社會》電影劇照）

《黑社會》Wine & Oyster Bar

《黑社會》劇情結局前，任達華飾演的樂少與大D聯手在一間酒吧裡殺死敵對幫會領頭人物恐龍，該酒吧位為西環Wine & Oyster Bar，目前亦已結業。

大D與樂少伏擊對頭恐龍的酒吧，為Wine & Oyster Bar。（《黑社會》電影劇照）

大D與樂少伏擊對頭恐龍的酒吧，為Wine & Oyster Bar。（《黑社會》電影劇照）

《盲探》勝記海鮮酒家

《盲探》劇情末段，劉德華飾演的莊士敦追踪小敏到珠海一家中餐館，並目睹小敏捉姦丈夫阿祖的過程。該珠海中菜館其實為西貢海鮮街的勝記海鮮酒家，至今仍然在營業當中。

《盲探》的珠海中菜館其實於西貢勝記海鮮菜館取景。（《盲探》電影劇照）

《文雀》祥利冰室

杜琪峯執導的扒手電影《文雀》劇情中，任達華與四位同夥聚腳的茶餐廳，於北角祥利冰室取景，亦與中國冰室一樣已結業成為歷史。

《文雀》五位扒手同夥聚腳的茶餐廳，為已結業的北角祥利冰室。（《文雀》電影劇照）

《復仇》白宮冰室

杜琪峯於《復仇》中亦曾於茶餐廳中取景，為土瓜灣已結業的白宮冰室，一眾茶餐廳冰室均已成為歷史，影迷只能在杜Sir電影中懷念這種老香港的情懷。