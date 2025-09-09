李婉華女兒為新婚女友人做姊妹　高貴密實造型暗藏亮點疑真空激突

港產片一代女神李婉華，於九十年代出道時，在銀幕留下絕美倩影，留下《至尊三十六計之偷天換日》等經典作品。及後，李婉華於2003嫁往加拿大，同年誕下長女Natalie，此後淡出大銀幕。現年21歲的Natalie早已盡得母親遺傳，成為一位亭亭玉立的少女，早前從多倫多大學畢業後，選擇繼續升學、未隨母親步伐加入娛樂圈，入讀紐約大學成為真材實料的學霸！

現年21歲的Natalie早已盡得母親遺傳，成為一位亭亭玉立的少女。（李婉華IG圖片）

李婉華女兒Natalie日前於外國為新婚女性友人擔任姊妹，於婚禮上身穿一襲高貴酒紅色吊帶長裙，剪裁看似相當密實，然而竟暗藏亮點，在一眾姊妹中相當出眾！從Natalie於社交媒體分享相片可見，長裙下疑似未有身穿內衣，清涼地呈真空激突效果，然而Natalie從小於加拿大成長，相信符合「鬼妹仔」性格、在當地進步思想風潮下亦相當普遍。

李婉華女兒Natalie日前為女性好友擔任姊妹。（Natalie IG圖片）

Natalie裙裝剪裁看似密實，但原來暗藏亮點，疑似真空激突！（Natalie IG圖片）

Natalie的穿搭造型令她從一眾姊妹中突出！（Natalie IG圖片）

即睇更多李婉華女兒Natalie靚相！

Natalie更不時於社交媒體分享水著美照，大騷健康性感身型。（Natalie IG圖片）

Natalie繼承了母親的美貌！（Natalie IG圖片）

Natalie獨自一人身穿比堅尼於海灘曬太陽，更展示曲線身材。（Natalie IG圖片）

Natalie日前於社交媒體分享一輯沙灘美照，為本年盛夏首次大解放。（Natalie IG圖片）

Natalie穿上比堅尼曬曲線身材，美臀曲線令人羨慕！（Natalie IG圖片）

Natalie身穿一件皮草風格外套，內襯肚兜型低胸背心、短褲及長靴，大曬身材曲線！（Natalie IG圖片）

Natalie以雙手揸胸，動作意識相當誘人！（Natalie IG圖片）

李婉華與女兒Natalie到越南度假。（Natalie IG圖片）

