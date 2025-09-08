神探白朗3︱丹尼爾基克三度回歸　頭兩集關鍵真兇企海報呢兩個位

Netflix自家製偵探懸疑電影《神探白朗3》（Wake Up Dead Man: A Knives Out Mystery），繼續神探白朗查案故事，由系列男主角丹尼爾基克（Daniel Craig）繼續主演，並換上第三批演員陣容，包括「鷹眼」謝洛美維拿（Jeremy Renner）、Mila Kunis、Andrew Scott及Cailee Spaeny等全新班底！《神探白朗》系列自上集起未有在香港戲院上映，僅於串流平台上播出，而第三集將於今年12月12日在全球上線，並於北美提前院線上映。

丹尼爾基克主演《神探白朗》後成為繼占士邦後最深入民心的角色。（《神探白朗》劇照）

《神探白朗》系列劇情圍繞白朗受邀偵查謀殺案的過程，第一集峰迴路轉的劇情設定讓觀眾相當驚喜，令第二集播出前激起全球觀眾競猜最大嫌疑的角色。《神探白朗3》日前趁於多倫多國際電影節首映，同步推出首張電影海報，讓角色造型曝光之餘，引起不少網民討論。

究竟今集真兇係邊個？真係好難估！（《神探白朗3》電影劇照）

《神探白朗3》將於12月在Netflix播出，日前公開首張海報。（《神探白朗3》電影海報）

其中，由於首兩集海報中，最具嫌疑的關鍵兇手均站在白朗右邊位置，於是令觀眾紛紛估計，今集由英國男演員Andrew Scott飾演的Lee Ross極大可能為兇手，或在案中至為關鍵的角色。

《神探白朗：福比利大宅謀殺案》真正「凶手」為最右手邊的Ana de Armas，但真正最有嫌疑、有意謀殺的角色則為白朗右邊的基斯伊雲斯。（《神探白朗：福比利大宅謀殺案》劇照）