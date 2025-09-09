溫碧霞盛裝出席電影節　從影逾40年獲頒發終身成就獎

明年將登六的溫碧霞(Irene)從影逾40年，日前以盛裝出席在金邊舉行的《第三屆柬埔寨亞洲電影節》頒獎典禮，當晚盛典齊集來自亞洲各國的電影藝術家以及電影業代表， Irene在頒獎禮上獲頒《終身成就獎》榮譽。



溫碧霞盛裝出席在金邊舉行的《第三屆柬埔寨亞洲電影節》。

Irene上台領獎後，以英文感謝曾經合作過的所有幕前幕後，與及一路支持她的英皇經理人公司、家人及粉絲：「這一路走來，電影不只是一份事業，更是照亮我成長的光。能夠在《柬埔寨亞洲電影節》榮獲『終身成就獎』，對我來說是一份無比珍貴的榮譽。感謝所有曾經合作的導演、監製、演員、幕後團隊，謝謝我的經理人公司(英皇電影)一路支持，也謝謝我最愛的家人，以及始終陪伴我的粉絲。未來，我依然會全力以赴，用更多好作品傳遞溫度，讓更多人感受到電影的力量，從未止息。」

溫碧霞仍然KEEP得好好。

溫碧霞《柬埔寨亞洲電影節》獲頒「終身成就獎」。

Irene自16歲被星探發掘拍攝第一部電影《靚妹仔》，從此寫下了溫碧霞在香港電影史上重要一頁，Irene拍過不少出色作品，包括：出道作《靚妹仔》、《停不了的愛》、《地下情》、《胭脂扣》、《中國最後一個太監》、《安樂戰場》、《蠻荒的童話》、《出埃及記》、《紮職》、《愛在深秋》、《墮落花》、《我們的十八歲》、《謊島美人魚》與及新作《731》等，今次獲頒《終身成就獎》實至名歸！

頒獎禮後，Irene留低在柬埔寨遊玩一天，本定好今天(8日)返港，但遇上香港8號風球，航班受到颱風影響，要押後一日回港，她笑言：「我都放多咗一天颱風假期！可以瞓晏啲才起床，是獲獎最佳『獎品』！」