異形地球｜第五集掀血腥高潮　外星生物密集現身更多物種陸續登場

《異形》系列首部劇集《異形：地球》，自播映以來都大獲好評，爛番茄好評高踞不下穩坐95%好評，近日，連香港導演谷德昭及DJ少爺占都盛讚劇集出色。特別是劇集在上周，播出第五集後，旋即吸引各地觀眾熱烈討論，讚揚全新故事走向令人無法估計，更有外國網民激讚該集「超越《異形》系列電影」！而從第六集預告可知，將會出現更多恐怖外星物種。

（《異形地球》海報）

對於《異形：地球》，谷德照導演大讚︰「完全係優質電影級享受」而DJ少爺占則認為劇集︰「不只異形的事，探討人性及生命，喜歡這類科幻和未來題目的不容錯過」！《異形：地球》的第五集，由《冰血暴》(Fargo) 的艾美獎得奬導演 Noah Hawley執導，倒敘第一集太空船墜落地球前發生的事，充滿刺激與驚嚇場面，猶如一部濃縮版《異形》電影，不但深入交待太空船員角色的背景及關係，亦增加了觀眾從未預料的感人元素。跟以往電影中的「Cyborg」機器人不同，劇中太空船的安全主任 Morrow 看似冷血，原來也有人性的一面。此集更揭開是次墜機意外，原來跟 Prodigy 創始人 Boy Cavalier 有莫大關係！

人氣火速冒升的美國女演員 Sydney Chandler ，在劇中扮演的女主角 Wendy，已成《異形》系列新世代女戰士，劇中她除了是首位注入人類意識的「Hybrid」混合人，更是首位擁有與異形溝通能力的角色。（《異形︰地球》劇照）

第5集除了充滿懸疑及驚慄感外，更有不少令人屏息靜氣的場口！於重述第一集墜機事件中，機倉原來於開始時就陷入恐慌，兩隻離奇逃出的抱面體已襲擊兩名船員，被抱面體纏著的屍體頸上，流著鮮血又流出異形的青綠色酸性膿液已極其嘔心，率先驚嚇觀眾！

第五集回帶第一集墜機情況，兩隻離奇逃出的抱面體已襲擊兩名船員，被抱面體纏著的屍體頸上。（《異形︰地球》劇照）

中段一隻如舌頭般身形的新型爬蟲異形，成功逃離實驗箱後馬上於船員的水樽內產卵，不幸另一船員拿起水樽喝水已引起觀眾大感核突，果然體內寄生了六隻吸血蟲當場噴血暈倒，需要進行開胸手術，吸血蟲更在血淋淋的胸口上爬出來，令人毛骨悚然！

爬蟲異形，成功逃離實驗箱後馬上於船員的水樽內產卵，一船員不幸拿起水樽喝水已引起觀眾大感核突。（《異形︰地球》劇照）

繼而還有極之緊張刺激的異形追殺船員場面、獨眼八爪怪寄生船員頭上、外星物種大混戰等等！但最為高潮的是安全主任 Morrow 為避異形攻擊跳進防衝擊艙的逃生行動，高密度的分鏡及剪接實在緊張得令人窒息！

船員要做開胸手術，吸血蟲更在血淋淋的胸口上爬出來。（《異形︰地球》劇照）

《異形：地球》注入不少新鮮元素，當中有從未見過的全新外星物種設計，展示宇宙未知驚人新發現，深入探究系列中首次亮相的宇宙恐怖新生物，如有多個瞳孔的獨眼八爪怪、身形如舌頭的驚人吸血蟲以及各種尚未展現獵殺能力的外星物種！劇中的異形不止是純粹殺人的驚嚇怪物，預計各種新鮮面貌之後陸續有來。一切都牽涉到未來五大企業統治世界的權力鬥爭，Prodigy基地夢幻島將會掀起難以預計的危機！