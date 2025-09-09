李克勤長子入讀紐約大學電影系　入學前揸機做導演向經典致敬

香港樂壇天王李克勤與太太盧淑儀育有兩名兒子，長子李立仁（Ryan）今年將迎來18歲成年，原來他一直對演藝事業充滿熱誠，繼去年從香港加拿大國際學校以「2025年度學霸」身份畢業後，更獲紐約大學藝術學院（NYU Tisch）取錄，入讀該校電影電視學系，成為華人大導演李安及趙婷師弟！李克勤與盧淑儀日前於紐約被網民捕獲，估計送長子李立仁入學，但原來李立仁在開展修讀電影前已推出自己的執導作品，成為微電影導演！

李克勤長子李立仁剛開設公開社交媒體帳戶，分享自己創作內容成果及花絮。（李立仁IG圖片）

李克勤長子李立仁親自揸機拍攝執導短片，手法相當純熟專業。（李立仁IG圖片）

李立仁日前於個人影片平台帳戶分享一段16分鐘短片，該微電影名為《One Year Later》，由李立仁與Lauren Tran共同執導，李立仁更兼任編劇、剪接師等工作，一手一腳完成短片，亦在短短兩日內吸引約1500名觀眾收看！

李克勤長子李立仁首部自編自導短片《One Year Later》於影片平台播出。（《One Year Later》影片截圖）

李立仁在影片下標注指，短片啟發自荷里活導演Mark Webb執導青春愛情片《心跳500天》（500 Days of Summer）及歌手Gracie Abrams演唱作品《I Love You, I'm Sorry》，劇情以一對少男少女為時跨越一年的愛情跌宕為主軸，全片亦於香港取景，包括維港海岸、公園、港島大街小巷及商場等，兩位演員亦以流利全英文對白演繹，相信李立仁於紐約大學的同學都一樣睇得明！

李克勤長子李立仁首部自編自導短片《One Year Later》，兩位少男少女主演均以全英語演繹。（《One Year Later》影片截圖）

李立仁自編自導短片於香港實地取景，包括電車站等經典場景地點。（《One Year Later》影片截圖）

李立仁上周開設首個公開社交媒體帳戶，以「李立仁創作內容」集中分享自己的創作及花絮點滴，並分享第一個帖文，內裡除了有與父親李克勤的合照，亦包括他拍攝《One Year Later》的花絮相片。相片中，李立仁親自在家居場景及郊野地帶掌鏡拍攝，一臉認真專注地操作攝影機，手法相當純熟專業，顯然對製作非常投入。

李立仁自編自導短片於香港實地取景，在不少大街小巷拍攝。（《One Year Later》影片截圖）

李立仁自編自導短片畫面甚具層次感。（《One Year Later》影片截圖）

李立仁自編自導短片亦於維港海岸取景。（《One Year Later》影片截圖）