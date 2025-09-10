Netflix陌生號碼｜情侶遭神秘訊息網暴22個月　犯人身份震驚全球

網絡世界社交媒體已成為現代生活中不可或缺的一部分，同時也帶來了不少負面影響，匿名網絡欺凌變得更加普遍對，青少年的心理健康造成嚴重影響。Netflix近日上架的紀錄片《陌生號碼：高校簡訊詐騙疑雲》（Unknown Number: The High School Catfish）成為焦點，抽絲剝繭還原一對13歲情侶遭神秘訊息網絡欺凌騷擾長達22個月的真相，而犯人真實身份卻令人難以置信。

《陌生號碼：高校簡訊詐騙疑雲》在Netflix上架後，立即引起劇迷關注。（Netflix）

事源一對居住在美國密歇根州人口僅數百人的小鎮的13歲情侶Lauryn與Owen在2021年，突然接連收到陌生號碼的惡意短訊，內容不只充滿仇恨及攻擊性，更帶有露骨、威脅及自殺暗示。兩人每日至少會收到4、50則訊息，情況持續22個月，儘管兩人無奈分手都依然繼續被網暴。

Lauryn與Owen在2021年，突然接連收到陌生號碼的惡意短訊。（Netflix）

訊息內容不只充滿仇恨及攻擊性，更帶有露骨、威脅及自殺暗示。（Netflix）

大量令人不安的訊息令Lauryn及Owen瀕臨崩潰邊緣，讓父母和校方懷疑是同學所為，可惜經過1年多的調查卻毫無進展，令被問話的同學們及兩位受害人心理及精神上承受極大壓力。隨著訊息內容愈來愈惡毒及頻繁，警方請求FBI介入，透過分析IP地址及手機訊號鎖定發出訊息的範圍，並揭開犯人使用VPN及程式來隱藏真實身份。經過調查後，FBI發現犯人竟然是Lauryn的母親Kendra Licari。

Owen瀕臨崩潰邊緣。（Netflix）

事情更導致兩人分手。（Netflix）

Owen的母親Jill原本跟Kendra情同姊妹，兩人更一齊調查事件，得悉犯人竟然是Kendra後，Owen與Jill大受打擊。Jill在紀錄片中表示Kendra對Owen變得著迷，更指Kendra經常性向Owen傳短訊。而Owen認為Kendra被自己吸引，她會為Owen做很多事，儘管Owen跟Lauryn分手後，Kendra亦會現身球場支持Owen每一場比賽，感覺Kendra超越了女友媽媽的感情。

幕後黑手竟然是Lauryn的親母。（Netflix）

真相被揭開後，事件引起全美關注，對於長達22個月的騷擾及網暴竟然出自母親之手，大批網民都感到心寒。Kendra被心理學家認為患上「網絡孟喬森綜合症」（Munchausen syndrome），患者會假裝生病或有心理創傷來引他人注意、同情、關心和安撫，她在紀錄片中指自己年輕時曾遭性侵，可惜大批網民看到紀錄片後都不買賬認為是藉口，更指Kendra需要接受治療。

Lauryn的母親Kendra Licari。（Netflix）

Kendra被捕後，Lauryn的父親立即與Kendra離婚並獲得女兒的監護權，Kendra因兩項跟蹤未成年罪名被判刑19個月於2024年8月提前獲假釋，但仍需接受監督直至2026年2月。Lauryn對母親的所作所謂感矛盾，難以原諒但又無法完全切割親情，她指表示未來或許願意與母親重修關係，並希望能攻讀犯罪學，希望幫助其他受害者。