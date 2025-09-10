金像武指谷桓健治導演新戲多倫多首映　打足90分鐘但難攞龍標？

香港日籍金像武指谷桓健治，曾先後憑《怒火》及《九龍城寨之圍城》兩度榮獲香港電影金像獎「最佳動作設計」獎，作為前來香港發展的日本影人，作品亦遍及日本影視、香港電影及荷里活作品。谷桓健治在武指以外，亦曾於日本及香港以導演身份拍電影，其執導動作新戲《火遮眼》日前於多倫多國際電影節舉行首映，投資電影的安樂電影公司老闆江志強先生，攜同谷桓健治、男主角謝苗、Joe Taslim等主創團隊一同亮相。

安樂電影公司老闆江志強先生（左一）攜同谷桓健治及謝苗等出席《火遮眼》於多倫多國際電影節的世界首映。（視覺中國）

《火遮眼》由谷桓健治執導、謝苗飾演男主角。（視覺中國）

谷桓健治執導動作片《火遮眼》於多倫多國際電影節首映後，有觀眾透露片長113分鐘的劇情中，動作部分佔據主軸、打足90分鐘，非常爽快！亦有觀眾透露故事劇情相當簡明，講述兩位分別面對妻子失踪、女兒被綁架的小人物，聯手對抗人口販賣集團；過程中由頭打到尾，甚至出現五位演員交互對打的場面，動作設計相當精巧，有觀眾雖然表示略感誇張，但亦不得不佩服谷桓健治的設計功力！

《火遮眼》劇情基本上一句講完，就是一位丈夫、一位父親為救妻女由頭打到尾！（《火遮眼》電影劇照）

內地電影評論網站豆瓣上，亦有不少觀眾專誠到加拿大觀映後，留下觀後感想，分別給予三至五星好評，認為雖然劇情並不罕見，但谷桓健治充分發揮出他的動作風格：「還沒龍標，按照目前這個血漿程度估計得剪！動作風格非常谷桓，摸爬滾打就完了。」

《火遮眼》多倫多國際電影節首映後，有觀眾大讚動作場面設計精巧，亦甚具谷桓健治的風格。（《火遮眼》電影劇照）