一戰再戰︱里安納度復仇老竇新戲首映　女兒性感中空上陣超驚喜

荷里活復仇動作電影《一戰再戰》（One Battle After Another）由兩大奧斯卡金像影帝里安納度狄卡比奧（Leonardo DiCaprio）與辛潘（Sean Penn）聯手主演，夥拍金像男配Benicio del Toro、Chase Infiniti、Regina Hall等演員主演。《一戰再戰》劇情講述隱世革命分子阿卜（里安納度狄卡比奧 飾）與女兒維拉（翠絲英菲尼迪 飾）苟活荒野，卻因宿敵（辛潘 飾）重出江湖而風雲變色，面對愛女神秘失蹤，迫使頹廢阿卜重拾戰火，誓要救回獨生女兒！

奧斯卡影帝里安納度狄卡比奧於《一戰再戰》飾演復仇老竇，戲裡戲外造型非常不同。（視覺中國）

《一戰再戰》由奧斯卡影帝辛潘主演，金像男配Benicio del Toro亦有份主演。（視覺中國）

里安納度狄卡比奧於《一戰再戰》裡飾演一位隱世16年的革命分子阿卜。（《一戰再戰》電影劇照）

《一戰再戰》於美國時間昨日（8日）在洛杉磯荷里活舉行首映禮，里安納度狄卡比奧攜同一眾演員亮相，包括飾演女兒的25歲新星Chase Infiniti！里安納度一改劇情頹廢潦倒造型，重新變回靚仔型佬出席新作首映；另一焦點則落在Chase Infiniti身上，皆因她雖然在電影裡淡掃蛾眉、穿着密實，然而盛裝出席首映時，以一襲肌色露肩中空貼身長裙現身時，性感身材則非常吸引眼球。

25歲新星Chase Infiniti於《一戰再戰》飾演里安納度狄卡比奧的女兒。（視覺中國）

25歲的Chase Infiniti為近年急速冒起的荷里活新星之一，去年主演電視劇《Presumed Innocent》後，便與里安納度等影帝合作，獲得絕佳發揮的角色！Chase Infiniti一向身材高䠷勻稱，然而甚少至性感打扮示人，穿起中空晚裝長裙卻讓豐滿上圍曝光，曲線玲瓏超驚喜！

Chase Infiniti一向身材高䠷勻稱，然而甚少至性感打扮示人。（視覺中國）