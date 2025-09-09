阿龍｜刪剪片段曝光　鄭中基為復仇自斷雙指　獄中啞忍被性侵

由鄭中基與胡耀輝聯給執導，鄭中基、周秀娜、姜皓文主演的電影《阿龍》，潛伏多年終於順利上畫，經過首周後票房獲100萬，表現不俗。早前鄭中基接受《香港01》訪問，原定電影想以暴力做賣點，以懲治販賣人口的不法分子，奈何畫面太血腥而遭刪掉。不過近日，《阿龍》的電影專頁便陸續公開被刪片段，部分畫面重見天日，而內容的尺度確實踩界。

為復仇自斷雙指

其中一條片講鄭中基在獄中的工場，突然自斷雙指。原來他發現販賣人口的頭子早在獄中，但因重病將送往醫院，可能一世都不再回來。於是鄭中基情急之下，在電鋸前自斷雙指，從而獲得一同入院，在院內負傷復仇。

獄中忍受被性侵

另一幕講到鄭中基被召到高級懲教職員房內，突然呼令他轉身，鄭中基心知不妙，奈何都要忍辱就範，隨後該名懲教職員不單從後吻他，還脫下褲子有進一步行動。雖然畫面未有交待，但下一幕鄭中基回到監房時，室友姜皓文見到他行路拐下拐下，便知他受到凌辱。

導演胡耀輝︰「重覆審查，難逃一剪」

就住電影被大副刪剪，《香港01》聯絡到導演胡耀輝，問到被刪剪原因是否太暴力？胡耀輝︰「內地審查制度，當中的標準無人知道，加上有關部門經歷過換人，令到影片要作重覆審查，自然會出現難逃一剪同剪完又剪的情況。」

雖然電影最初想以暴力作賣點，但由此至終都沒有想過以III級上映。胡耀輝︰「要上大陸就無可能三級，因為大陸無電影分級制度。我們拍攝成本不平，在權衡輕重下必須放棄三級。更重要一點是任何類型的三級片，票房上都會相應地縮減某個%，所以IIB同III級本身是有門檻上之分。」至於如果電影大收，可有機會重新剪輯一個完整版再上畫？「票房理想就可以有任何可能，所以希望大家多啲入場支持阿龍這部電影。」