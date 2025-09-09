《跛豪》導演潘文傑逝世終年69歲　創傳奇電影熱潮曾與周星馳合作

1991年上映的電影《跛豪》，導演潘文傑今日（9/9）傳來在北京逝世的消息，終年69歲。其恩師蕭若元，亦在個人頻道懷住沉重的心情，憶述他與潘導合作的點滴。

導演潘文傑今日（9/9）傳來在北京逝世的消息，終年69歲。（網上圖片）

恩師蕭若元，亦在個人頻道懷住沉重的心情，憶述他與潘導合作的點滴。（影片截圖）

潘文傑於1979年加入麗的電視，擔任助理編導，1982年轉投無線電視擔任劇集《天龍八部》編導，隨後到新加坡電視台發展。1988年，執導了自己人生第一部電影《奸人本色》，由許冠英、董鏢主演。1990年亦拍下由莫少聰、周星馳主演的《龍鳳茶樓》。

1991年，在蕭若元及麥當雄引薦下，執導話題作《跛豪》，當年因為呂良偉為角色增肥40磅演出成為話題，票房亦大收3,800萬，成功掀起傳奇人物電影熱潮。潘文傑更因此，在第十一屆香港電影金像獎獲提名最佳導演，而最終電影亦獲得「最佳電影」及「最佳編劇」兩項殊榮。

1990年亦拍下由莫少聰、周星馳主演的《龍鳳茶樓》。（網上圖片）

呂良偉當年增肥40磅演出。（《跛豪》劇照）

呂良偉亦憑跛豪一角，提名金像獎最佳男主角。（《跛豪》劇照）

電影隨後亦掀起傳奇片熱潮，劉德華分別演出兩集《雷洛傳》，還有兩集《賭城大亨》，而潘文傑亦再次夥拍呂良偉，執導《歲月風雲之上海皇帝》及《上海皇帝之雄霸天下》。蕭若元表示，自己最後一次跟潘見面已經是10年前，當時他仍想再當導演，蕭亦承諾會出手相助，可惜最終未能成事。