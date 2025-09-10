捕風追影｜梁家輝手下「狼群」個個堅揪得　文俊輝12歲習傳統武術

由成龍、張子楓、梁家輝、與新一代動作演員此沙、文俊輝（男團SEVENTEEN）、林秋楠等主演及演出的《捕風追影》將於9月11日於香港正式上映。電影改编自游乃海自編自導港產片《跟蹤》，而《捕風》導演楊子執導的新版，以獨特的犯罪偵破視角切入，聚焦警匪兩大陣營「追蹤與反追蹤」的交鋒。成龍與梁家輝兩位影帝首次正面對決，呈現驚心動魄的動作大場面。

戲中一班年輕演員，飾演梁家輝旗下的「狼群」。包括文俊輝、李哲坤、此沙、王威威及林秋楠。（《捕風追影》劇照）

電影入圍第30屆釜山電影節，梁家輝更被邀任評審團成員之一。此片在內地上映至今票房將衝破11億，更被喻為今個暑假看得最過癮的動作大片，除了成績驕人之外，更成功傳承新一代動作演員，包括：此沙、文俊輝，林秋楠等，在電影中展現新一代武打演員的非凡魅力。較為香港觀眾認識的此沙，早前在上海杜莎夫人蠟像館，為《捕風追影》中雙胞胎角色熙蒙造型蠟像揭幕。

67歲的梁家輝，自言今次是從影以來打得最勁爆的一次，讓不少觀眾歎為觀止。（《捕風追影》劇照）

67歲家輝哥冇欺場

電影中成龍和梁家輝的動作戲令大家驚喜連場，尤其67歲的家輝哥果然有心有力，從影以來打得最勁爆的一次，讓不少觀眾歎為觀止。家輝哥早前接受訪問時表示，這部電影最驚喜並不是他的動作演出有多精彩，而是成功帶出一班年青動作演員。

此沙本身強項是散打，12歲進入武術學校，習武16年。（《捕風追影》劇照）

而今次導演楊子在選角上也強調以具有動作底子為先，而戲中飾演梁家輝養子「狼群」的五位年青演員包括：此沙散打，12歲進入武術學校，習武16年、文俊輝拳擊，12歲開始學習傳統武術、林秋楠跆拳道，6歲學始練習跆拳道，接觸武術 15年，、李哲坤武術，6歲學始習武，15年武術經驗和王振威5歲學始習武，24年武術經驗，各具身手的反派「狼群」在片中突圍而出，不但將動作片熱潮再次掀起，且憑著一張帥臉、型貌，打得、演得兼睇得，更成為不少fans追捧的新一代偶像，各人的工作亦接踵而來。至於今個月底來港開騷的文俊輝@韓團SEVENTEEN，期待到時延續追影旋風。

文俊輝@韓團SEVENTEEN跳舞勁之餘，原來都相當打得，12歲已開始習武。（《捕風追影》劇照）

「狼群」當中較為大家熟悉的除了文俊輝外，月前此沙剛為自己在《捕風》中的雙胞胎角色熙蒙於上海杜莎夫人蠟像館揭幕，當日他以另一個雙胞胎熙旺造型亮相，笑說兩兄弟又重逢了。他雀躍的說：「看到自己的蠟像如此栩栩如生的呈現眼前，感覺新奇又感動，太迫真，每一個毛孔和膚色都很細緻。」完成儀式後發現黃Sir（黃德忠，成龍飾）成龍的蠟像，戲中的正反兩派趁機合照留念。

王振威5歲學始習武，24年武術經驗，是資歷最深一位。（《捕風追影》海報）

此外，此沙所參演的作品較為香港觀眾熟悉的包括：實景真人的奇幻史詩電影《封神》，戲中飾演戰神楊戩，年前與何超蓮主演愛情電影《多想和你再見一面》、電視劇方面，在《金庸武俠世界》中飾演郭靖。而此沙與林秋楠也有份參與郭子健執導，劉德華、謝霆鋒主演的《怒火漫延》等，令觀眾期待。