劉俊謙密集操練隨時拍《終章》　望寫劇本自導自演：轉字頭前完成

劉俊謙與韓星李聖經、內地女星鍾楚曦今日（10日）出席「愛彼150週年慶典」活動，三位均以盛裝配襯腕上名錶，盡顯雍容華貴形象。

韓星李聖經亮相瑞士名錶品牌活動，盡顯雍容華貴形象。（葉志明 攝）

內地女星鍾楚曦盛裝亮相瑞士名錶品牌活動，盡顯雍容華貴形象。（葉志明 攝）

男神劉俊謙亮相瑞士名錶品牌活動。（葉志明 攝）

香港男神劉俊謙於揭幕禮後接受媒體訪問，談到難得有機會戴上名錶，笑言平時習慣戴運動錶及潮流錶，感覺戰戰兢兢：「覺得左手穩重咗好多！同埋好驚佢甩同刮花！」劉俊謙久未露面，表示最近正在拍攝新作，但未能透露作品具體類型或題材，預計將於年底完成。

劉俊謙於品牌活動上接受訪問。（葉志明 攝）

談到影視作品，鄭保瑞早前對外透露《九龍城寨之圍城》續作將會先開拍《終章》，意味劉俊謙在內的「城寨四少」將不日重聚回歸！劉俊謙受訪時未有回應具體拍攝檔期：「確實時間未知，但平時都有運動操開，但都會好密集式特訓！」對於鄭保瑞導演於節目上以一個數字「8+1」形容劉俊謙，他笑言讚同及感謝：「多謝佢咁講嘅，我覺得佢都睇得我幾透徹！」形容與鄭保瑞之間似父子一樣，每當遇到演藝或對世界思考感到困惑，都會與瑞導傾談，對方亦是非常有耐性的聆聽者。

劉俊謙被鄭保瑞形容做「8+1」，他笑言瑞導將自己看得非常透徹。（葉志明 攝）

在演戲以外，劉俊謙亦表示多年來對創作熱誠不改，至今仍想繼續寫故事：「一直都想寫自己嘅故仔，自編自導嘅！（什麼題材？）唔講得啦！」劉俊謙笑言劇本至今十劃未有一撇，但近日生日的他亦表示：「希望轉字頭（40歲）之前可以完成到！」

劉俊謙表示有意寫劇本及做導演，希望轉字頭踏入40歲前能夠寫完。（葉志明 攝）

劉俊謙早前於網上頻道《試當真》憑網片《140520》提名「白金像獎」的最佳新演員，他笑言未有如林家熙一樣希望擊敗古天樂得獎，反而大開玩笑指：「如果講新演員古生實至名歸啦！大家經驗都唔少，古仔都算新囉，畀個機會佢啦！」更表示林家熙亦應讓出機會，再加碼開玩笑指：「因為古仔都係出道冇耐嘛！我哋有時要帶啲新人出嚟嘅！」

古天樂亦與劉俊謙、林家熙等一同提名「白金像獎」新人。（葉志明 攝）