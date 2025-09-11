暴君的廚師｜開拍前臨時換角創奇跡　李彩玟允兒相差10年CP感十足

韓國tvN新劇《暴君的廚師》由允兒及李彩玟主演，結合宮廷、料理與愛情的奇幻穿越題材深受劇迷喜愛，在Netflix上架後穩佔排行榜冠軍位置。劇情講述巴黎米芝蓮三星大廚延志永（允兒 飾），在料理大賽奪冠後意外穿越至朝鮮時代，與古代著名的暴君燕熙君「李獻」（李彩玟 飾）展開一段驚險愛情故事。

允兒在劇中飾演巴黎米芝蓮三星大廚。（IG圖片）

李彩玟飾演暴君燕熙君「李獻」。（IG圖片）

劇中除了有宮廷權鬥，更奇妙結合了法式料理與東方宮廷菜式，創出新奇的料理組合，包括：奶油辣椒醬拌飯、大醬意粉、黑芝麻馬卡龍等。精美的擺盤與烹飪技巧，加上古代人品嘗未知美食的浮誇反應，獲大批劇迷大讚。

劇中奇妙結合了法式料理與東方宮廷菜式，創出新奇的料理組合。（IG圖片）

據韓媒報道，《暴君的廚師》首集全國收視率4.9%，第四集便突破雙位數上升速度甚至比tvN歷代收視率第2名的《愛的迫降》還要快。另外，原定男主角由朴成焄飾演，不過因朴成焄在IG限時動態意外上傳《魷魚遊戲》成人影片封面引起爭議，最後決定在開拍前10日退出劇組。在短短兩天，劇組確定由新人李彩玟接替朴成焄，李彩玟起初不被看好，不僅是因為出道僅4年，李彩玟與允兒相差十歲。

原定男主角由朴成焄飾演，李彩玟在開拍10日前加入劇組，演技獲劇迷一致好評。（IG圖片）

劇迷更大讚兩人雖然年紀相差10年，但CP感十足。（IG圖片）

開播後，大批劇迷激讚李彩玟的演出，更指與允兒CP感十足：「我本來沒抱期待，看了之後覺得比想像中好」、「劇情上設定其實是年下更合適，感覺演技有進步」、「換角真的換對了」、「看不出是臨時頂替的演員」。