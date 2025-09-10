香港電影巡禮吉隆坡站　開幕電影《無名指》郭富城將現身分享會

由亞洲電影大獎學院（AFAA）主辦、並獲香港文創產業發展處（CCIDAHK）、香港電影發展基金資助的「香港電影巡禮—吉隆坡站」，將於9月20日揭幕。六部精選港片將於9月20日至28日放映，片單包括開幕電影《無名指》、《拼命三郎》、《觸電》、《香港四徑大步走》、《淺淺歲月》及重映2019年作品《麥路人》。而佔上兩部放映作品的郭富城，將親臨當地，聯同《無名指》導演孔令政、《拼命三郎》主演林家熙、動作指導陳俊峰、《香港四徑大步走》導演 Robin Lee，以及《觸電》策劃／演員／動作指導羅浩銘，分別舉行映後談、跟當地觀眾互動交流。

郭富城主演的《無名指》，成為香港電影巡禮吉隆坡站開幕電影。（《無名指》劇照）

今次吉隆坡站主題以學院全新口號「Together We Dare」延續精神，聚焦「To Endeavour」（努力不懈），強調電影創作並非個人奮鬥，而是團隊各個崗位，包括導演、演員、動作指導等共同堅持的結果。這次邀得不同領域的電影人同場，正好體現了主題「To Endeavour」的多重意義。

Aaron 將為開幕電影《無名指》出席映後談，作品聚焦一名從逃避到承擔的父親，展現親情治癒力量。他說：「很開心《無名指》成為『香港電影巡禮』吉隆坡站的開幕電影！我知道馬來西亞的觀眾對香港電影一直都很支持，特別一些有香港本土特色及寫實題材的作品，特別喜愛，而《無名指》是一部充滿有人文情感的寫實小品，透過一個失意的運動員，面對一個患罕見病的女兒的故事。當中講到人生有好多考驗，電影希望感染觀眾能從中得到治癒。」

同時《麥路人》亦成為放映之選，兩部都是演低下層，大家可以從中看到郭富城在演繹上的細膩分野。（《麥路人》劇照）

Aaron 亦相信，馬來西亞觀眾能夠從電影中感受到各種細膩情感，甚至藉此反思人生。談及吉隆坡站主題「努力不懈」，他表示這四個字充滿正能量，與自己戲中所飾演的前壁球運動員鄧叔彥性格如出一轍——無論是對壁球的熱愛，還是為了家人的生活，他都始終秉持着這份精神：「鄧叔彥是一個很自律自強的人，努力不懈肯定是他潛在內心的信念，只是有時生活逼人，才畧顯頹態。說到底，鄧叔彥人窮志不窮，一直都堅信『努力不懈』是人生必修之信念，為家人，那份努力是可以去得很盡。」導演孔令政寄語：「我相信這次『香港電影巡禮』乃是一個強大的媒介，能夠傳遞愛、並促進人與人之間的交流。」Aaron亦會出席2019年作品《麥路人》的映後談，帶領觀眾重溫這讓他入圍金像獎最佳男主角的演繹。

香港本周上映的《觸電》，都會去到吉隆坡放映。（《觸電》劇照）

林家熙於勵志電影《拼命三郎》中飾演拳手，作品描繪角色在擂台內外追逐夢想、承受壓力與掙扎的歷程，在香港上映時已獲好評。他分享道：「馬來西亞嘅朋友畀我嘅感覺不嬲都係十分熱情，亦都好喜歡香港電影，希望大家可以感受到戲入面嘅拼勁同情懷﹗」動作指導陳俊峰補充：「電影是共創藝術，動作組尤其珍惜能把最佳狀態留在銀幕上的機會，因為電影亦紀錄住每位動作組成員的奮鬥故事。」

另一位新銳動作武指羅浩銘帶來《觸電》，這部以電競題材的勵志電影，融合親情與友情，訴說夢想與希望，「好開心電影能夠衝出國際，來到馬來西亞。當日自己寫這個故事，經歷咗好多私人事，放咗好多感受，好開心這套電影自己兼顧幕前幕後，包括原創故事，希望觀眾到時睇得開心。」

而 Robin Lee 則帶來其得獎作品《香港四徑大步走》，以紀錄片形式記錄運動員的堅毅與突破。他表示，把這部作品帶到馬來西亞觀眾面前別具意義，「我們希望這部電影能夠觸動不同層面的觀眾，無論是越野跑手、體育迷還是一般影迷，都能找到屬於自己的共鳴。」他又提到活動主題與製作過程不謀而合，自己首次挑戰長片，正如片中跑手一樣，面對重重挑戰與起伏，但最終憑着毅力完成旅程。

多位嘉賓亦會於當地拉曼理工大學舉辦三場深度談講座，涵蓋新導演的創作歷程 (主題：紀錄 x 劇情：敘事的藝術)、港式動作片的傳承與革新(主題：從動作塑成對白)，及影帝郭富城的演藝之路分享(主題：光影藝途)。Aaron 將暢談從舞台到大銀幕的成長歷程與創作突破；Robin Lee與孔令政分享他們的創作洞見，而陳俊峰及羅浩銘則會透過自身經驗，講述香港功夫如何與新世代觀眾對話。嘉賓們不僅帶來作品，更會分享各自的影藝之路，從入行到創作，將成為影迷與學生最期待的交流時刻。

全手機拍攝的《淺淺歲月》，可讓海外觀眾欣賞香港電影小眾一面。（《淺淺歲月》劇照）

一連串豐富精彩的活動，令大馬影迷充滿期待，亞洲電影大獎學院執行董事連佩蔙表示：「我們希望透過這個吉隆坡站，讓觀眾看到香港電影的多樣面貌。尤其這次的規劃緊扣主題『努力不懈』，從開幕影片到論壇、展覽，串連起一個完整影藝生涯的表述，讓大馬觀眾能更深刻感受香港電影文化。」當地觀眾一直對港片抱持熱情，而今次亦是「香港電影巡禮」第四度在吉隆坡舉行，加上近年有不少香港作品在當地取景及合作，再度印證兩地文化交流的成果。

放映戲院Aurum Theatre 亦會同步舉行「逐夢光影：創作軌迹與未來」，以文本、音樂、影像三個環節，節錄六部參展電影的精采場面，展期由9月20日直到10月2日。「香港電影巡禮」今年亦作出新嘗試，以跨界藝術計劃「Together We Dare to Crossover」作連續性延展：繼曼谷站邀請孟加拉藝術家參與後，吉隆坡站特別邀請香港插畫家杜波淇（@toballkidrawing）加入展覽。杜波淇畢業於香港理工大學設計系，其作品風格鮮明，筆下「肥教主」系列廣受年輕一代喜愛，並曾與多個品牌合作。她將以香港電影為靈感創作全新插畫紀念品，為觀眾帶來光影下不同的視覺對話。