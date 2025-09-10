TYSON YOSHI被網民封「新四大天王」：唔好咁講，我一定畀人插死

香港流行歌手TYSON YOSHI今日（10日）出席鐘錶品牌活動，於出席慶典前盛裝踏上紅地氈，並接受傳媒訪問。TYSON YOSHI笑言自己入坑愛上收藏鐘錶後，已入手幾隻珍藏，因此才能以星級客人身份出席活動。

TYSON YOSHI今日出席名錶活動。（葉志明 攝）

TYSON YOSHI於活動上接受傳媒訪問。（葉志明 攝）

與關智斌齊做GYM：佢胸肌唔細嘅，但冇我咁大！

TYSON YOSHI近日與Kenny關智斌一同做GYM，組合令網民感到相當驚喜，連TYSON自己都笑指：「出奇地都幾啱傾！一開始係喺GYM撞到，跟住就拍住操，佢都幾大力㗎喎！佢舉得到我啲重量，推胸同我差唔多！（胸肌尺吋？）佢都真係唔細嘅，但冇我咁大！」

TYSON YOSHI與關智斌一同做GYM，大讚對方好大力！（葉志明 攝）

與MC姜濤合稱「四大甜品」 唔預林家謙？

近日有網民表示「新．四大天王」由姜濤、MC張天賦、「Tiramisu」及一位神秘人物，TYSON YOSHI受訪時隨即耍手擰頭：「咩呀？四大甜品！（唔係四大天王？）唔好咁講，我一定畀人插死！我係四大甜品，唔係四大天王，唔好搞我呀手下留情！」至於剩餘一位神秘人物，網民表示為林家謙，但談到老友家謙，TYSON YOSHI卻笑指：「仲有一個係林家棟呀嘛！下面留言係咁寫，林家謙機會細過林家棟喎！唔好提家謙啦，好悶呀！」但笑言林家謙老奸巨猾，竟將薄荷糖與衣物一起清洗：「我睇穿佢啦！一定係接咗啲咩薄荷味洗衣珠廣告！」

TYSON YOSHI笑言「四大甜品」讓林家棟加入，唔預林家謙。（葉志明 攝）

一個原因婉拒坐熱氣球

TYSON YOSHI早前於熱氣球活動擔任表演嘉賓，但笑言未如宣萱一樣有機會乘搭熱氣球，原因卻非熱氣球升空問題：「因為我畏高呀！我係驚㗎！就算有機會我都係心領喇，我都係貼地啲好。（如果有收入會否上熱氣球？）睇幾多錢啦，可能逐米逐米計啦！越升得高我咪越貴囉！升10米應該冇事嘅！」

TYSON YOSHI笑言坐熱氣球要逐米計錢。（葉志明 攝）