杜琪峯專訪｜即興創作孕育經典　稱林雪未識演戲︰係劇本貼住佢寫

2000年代是銀河映像創作最豐盛的年代，差不多每個大檔期都有銀河出品，而更有趣是在這追求產量的時刻，杜Sir杜琪峯又會有興致，在百忙之中抽空拍些個人化作品，且動輒經歷3至4年，2003年上畫的《PTU》便是一例。最近作品以4K修復重映，導演杜琪峯亦樂於重提這部經典的創作過程，很多經典細節，都是沿於一份即興，但杜Sir就堅稱這是創作上的「壞習慣」。

對比22年前的杜Sir，今日如果穿上PTU制服，應該有任達華咁型。（潘樂文 攝）

當年的杜Sir，圓潤得多。（《PTU》劇照）

即興創作孕育經典製作

商業製作，與個人化小本製作雙軌並行，這是銀河映像在韋家輝及杜琪峯領導下的創作模式，一直沿用至今，但杜琪峯就不太鼓勵這種創作方式︰「那是個人的習慣，拍攝上不太好的，但已經習慣了，覺得這樣較舒服做事。」商業製作要與時間競賽，在指定檔期內上映，但個人風格作往往都跟老闆「先小人後君子」，說明不日上映。「接拍這部電影（PTU）時，我都講明︰『李仔（美亞電影老闆李國興），你唔好催我交片，我拍完就交給你。』因為這是很個人化的電影，我會比較執著，很多時候等到真的很清楚，很想怎樣才去拍，所以時間會一直拉長。」

《PTU》的出現，源於美亞見到《鎗火》可以250萬完成，故想杜Sir照辦煮碗來多部。「我都講明︰『李仔（美亞電影老闆李國興），你唔好催我交片，我拍完就交給你。』」（潘樂文 攝）

即興創作，卻孕育出經典製作，要數《PTU》經典場面及對白，很難選出冠亞季，不如由杜Sir定奪。「其實很多都做得不好，基於我自己創作世界裏，很多東西都是即興的，這跟啄磨到最盡最好，還有很遠距離，所以你問我最喜歡哪幾場，應該說既然我當日決定這樣拍，那個就是我當刻覺得最好的選擇。我沒法形容那些畫面是怎樣得來，我自己都不知道，只是當下湧現那份感覺就拍了，如果沒有靈感便收工。」

行三層樓梯，足足行了5分鐘，但其張力就被捧成為經典一幕。（《PTU》劇照）

但杜Sir自爆當年是拍不夠片長，要想辦法加長，在冇錢下只好在公司樓梯完成這一幕。（《PTU》劇照）

杜Sir在分享會上便舉了兩個例子，「火鍋店因為滴水所以不停調位，是因為現場真的滴水，從而將這一點串連到故事上。」另外戲中任達華跟隊員逐個上樓梯一幕，大家力讚張力十足是港片經典場口，但實情是一場美麗的誤會。杜Sir︰「因為套戲片長不夠，要加鏡頭但又冇錢，如果一下子衝上樓梯便沒甚麼好看，所以拍成步步為營地慢慢上，而且拍攝地正是公司樓梯，不用錢借地方。」

幾部個人風格強烈的作品，杜琪峯都視為給自己的習作，會花上3、4年時間拍攝。（潘樂文 攝）

每隔數年的自我習作

其實由始至終，杜Sir都視這些作品，是每數年就給予自己的一份習作，除了《鎗火》及《PTU》，還有《黑社會》上下兩集，《文雀》、《放‧逐》、《奪命金》等，那麼當中要實踐學習的又是甚麼？「實習完不代表會在那裏去運用或再發展，只希望在不同時期，做一部這樣的東西。」

杜Sir雖沒有說明拍攝《PTU》實習的重點，但見到以林雪當主角，還有當年還未算大卡士的任達華及邵美琪，這個以實力演員作賣點的陣容，會否就是最切實的一個試驗？「都是，我經常覺得一個好演員，不是偶像不是明星，無論如何你們應該準備好去演任何角色。當然，我的能力範圍就只有三百多萬，我可以給誰？故要找可以幫幫忙的，個個都要拿回自己那份就不用拍。我相信大部份愛電影的人，都著重自己的演出多於報酬，當然報酬都很重要，但演員都希望有好的演出機會。」

「佢都唔識演戲！」杜Sir對林雪的演技有這個結論，他的好是因為劇本很緊貼這個人去寫，看似很聰明，其實內裡一塌糊塗。（《PTU》劇照）

不過最後杜Sir都補充一句︰「他多多少少都有自己的魅力。」（《PTU》劇照）

「林雪邊度識演戲」

如果說《PTU》最大得益者，是首當主角的林雪應該冇人有異議，而對於杜Sir，能夠睇中一位場務成為業內出色配角，這份眼光獨到又可有半分滿足感？「佢都唔識演戲！」杜Sir一錘定音。「只是劇本很緊貼這個人去寫，看似很聰明，其實內裡一塌糊塗。他多多少少都有自己的魅力，但要求再深度一點去演便沒了，現在可能厲害了很多，始終演了廿年，但以當時的年資來說，他的表現是可以的。」

今次《PTU》重映，杜Sir坦言是為了香港年輕一代，「有能力就繼續頂下去，你要指望別人幫你？一定沒有機會。」（潘樂文 攝）

「逼是沒用的，愈壓迫愈澎湃」

今次的《PTU》重映，有一半收益將撥捐杜琪峯一直瞓身支持的「鮮浪潮」，有這安排，是否已預計到今年的運作，將會繼續艱難而行？杜琪峯︰「艱難了幾年，但我覺得無論如何，為了香港年輕一代，有能力就繼續頂下去，你要指望別人幫你？一定沒有機會。你知道香港形勢變成怎樣，直頭要趕到你捐老鼠窿一樣，我覺得這樣做不會有好東西出來，逼是沒用的，愈壓迫愈澎湃，這是錯誤的。應該看看怎樣協商，想一些方法出來，不是大石砸死蟹就行。」

最後，年屆70的杜琪峯再次強謂，會盡能力支持年輕一代，「至少預視到未來5年我都做到。」語帶唏噓，但臉帶微笑，或許杜Sir相信，不是因為會成功才堅持，而是堅持才會有機會成功。