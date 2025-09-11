女兒²｜陳柏霖神級凍齡嚇親余香凝　靠短髮減齡︰有人問拎學生證

久未來港拍戲的陳柏霖，原來一個月前已來港，為新晉導演李燈旭執導的《女兒²》開工，電影今日（11/9）在海洋公園舉行探班，他將與影后余香凝飾演一對夫妻，余香凝笑指細細個就睇陳柏霖主演嘅《千機變》、《見鬼10》。而戲中還有影帝太保飾演柏霖的爸爸，童星羅莃荋飾演女兒。

陳柏霖與余香凝在戲中飾演夫妻，太保為柏霖爸爸。（葉志明 攝）

雖然好一段時間冇在香港發展，但柏霖今次都會以全廣東話拍攝，來港前便專誠加操︰「日日都練，而家平時講嘢都係講廣東話，比以前進步好多。不過有時啲發音都係錯錯地，要NG再拍過，但都唔算多，合理範圍。」多年後再來港拍戲，柏霖反而覺得香港現在拍戲節奏慢了點，以前快很多。

余香凝首次見陳柏霖，被他的神級畚齡效果嚇親。「點解佢個樣仲係咁細個，仲係男孩子樣。」（葉志明 攝）

32歲的余香凝，剛好細柏霖十年，所以第一次見面就大大聲跟他說︰「我細細個就睇你啲戲！《千機變》、《見鬼10》等，然後佢話我知我知！不過都幾開心，今年先拍套劇有林峯做我老公，而家都佢做我老公，我啲老公都係男神，我唔介意做多幾次阿媽。」

二人相差十年，余香凝可以大大聲講︰「我細細個就睇你啲戲。」（葉志明 攝）

不過首次見面，余香凝反而有點擔心。「點解佢個樣仲係咁細個，仲係男孩子樣，好在夏永康幫我設計呢個髮型，立即減齡，企佢隔籬都好啲。最開心係我梳呢個髮型之後，去美妝店買嘢，售貨員問我有冇學生證？超開心！」而早前在紐約獲頒終身成就獎的太保，表示特別感動，雖然要搭長途機前往，但一切都值得。問到早在邵氏已認識的羅莽，早前失聯，太保都有聽聞，亦知劇組已聯絡上，同時又覺得他好好身手，不會有事。