同志影展︱李駿碩極低成本拍自傳式同志電影：第三部唔做可能太遲

第36屆香港同志影展今日（12日）舉行開幕典禮，香港導演楊曜愷攜同導演李駿碩、黃耀明、小野盧鎮業、梁雍婷、黃夏蕙、蘇家樂等一眾影人亮相，更有電影《我的外公占爸》（JIMPA）主角Aud Manson-Hyde遠道從澳洲抵港出席，一同為長達16日的影展揭開序幕！

曾執導《濁水漂流》的香港新銳導演李駿碩，於同志影展上推出第三部執導長片《眾生相》，並就新作首次在香港放映接受傳媒訪問。李駿碩受訪時分享新戲成為今屆影展唯一港產片的喜悅：「經歷咗半年，喺世界唔同地方放映之後，終於返嚟香港放映！」作品早前於柏林影展放映，談到在歐洲三大影展中登場，李駿碩欣喜地表示：「最希望梗係喺柏林放映啦，終於得償所願！因為我拍一套自傳式嘅同志電影，喺香港同志電影節放映就最適合！」

李駿碩新作《眾生相》雲集在香港不同真實同志故事，成為一幅了解同志群體全貌風景圖：「其實套戲集合好多喺香港生活、不同國籍血統文化嘅同志，集合埋一齊出現，裡面有伊朗、泰國、英國、德國、台灣與美國人出現。」同時，有別於新晉導演同儕，李駿碩第三部作品才拍攝與自己身份關係密切的題材，他坦言時機成熟：「就係因為我第一、二部都冇做到呢件事，覺得第三部再唔做，可能會太遲、融入咗工業裡面，會冇做到呢件事！去到第三部我嘅預算縮減好多，因為唔係好主流嘅作品，再唔做可能就冇動力。」

至於第四部作品，李駿碩笑言近日忙於發行及宣傳《眾生相》，暫時未動筆撰寫：「我想下一部拍好商業嘅戲得唔得呀？因為好多資深導演講，香港電影傳統就係類型片，有好高嘅技巧要注意，我冇拍過動作、喜劇、驚慄，係基本功嚟嘅，我唔可以固步自封，要試下考驗自己！」相信李駿碩在社會關懷題材以外，將會在香港影壇有更令觀眾眼界大開的發揮。