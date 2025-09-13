捕風追影︱梁家輝刀仔獨戰斧頭幫　警匪動作片僅一人刀法更勁更型

內地警匪動作電影《捕風追影》，由成龍、梁家輝、張子楓、此沙、文俊輝等主演，電影改編自游乃海執導作品《跟蹤》，講述一班高智能悍匪與跟踪小隊鬥智鬥力的生死戰，日前於香港正式上映後，開畫亦取得不俗票房成績。香港影帝梁家輝作為唯一從原作《跟蹤》成功過渡至《捕風追影》的演員，由昔日「山哥」變成今日「狼王」，除了演技與老練形象更上一層樓，連戰鬥力亦大躍進！

內地警匪動作電影《捕風追影》，由成龍、梁家輝、張子楓、此沙、文俊輝等主演。（《捕風追影》電影劇照）

梁家輝於劇情中則飾演悍匪幕後主腦狼王。（《捕風追影》電影劇照）

梁家輝為唯一成功從《跟蹤》過渡至《捕風追影》的演員。（《捕風追影》劇照）

梁家輝在《跟蹤》中飾演的山哥性格陰晴不定、心狠手辣，最擅長以利剪刺頸放血；而在《捕風追影》中，同樣由梁家輝飾演的狼王，則更陰森奸險、皮笑肉不笑，傍身的彈簧摺刀出手快狠準，仿如武林高手一樣無敵，連年輕力壯的一眾「養子」亦非對手。

梁家輝於《跟蹤》裡飾演山哥。（《跟蹤》電影劇照）

山哥最擅長以利剪刺頸放血。（《跟蹤》電影劇照）

狼王戰鬥力巔峰橋段，定必為在孤兒院廢墟之內，以一人之力獨戰「斧頭幫」數十名斧手，單憑一柄摺刀便盡殺數十大漢，在港產警匪動作片歷史上，成為寥寥可數的武林高手。

梁家輝在孤兒院廢墟中，以一柄摺刀獨戰「斧頭幫」數十名斧手。（《捕風追影》電影劇照）

梁家輝在孤兒院廢墟中，以一柄摺刀獨戰「斧頭幫」數十名斧手。（《捕風追影》電影劇照）

梁家輝在孤兒院廢墟中，以一柄摺刀獨戰「斧頭幫」數十名斧手。（《捕風追影》電影劇照）

梁家輝於劇情中擅使一把彈簧摺刀。（《捕風追影》電影劇照）

港產動作片向來鮮有使用短刀近身肉搏的角色，相信唯一能夠與狼王匹敵的人物，僅有在《怒火》劇情中擅使兩柄蝴蝶刀、虛實花招連連、力戰「宇宙最強」甄子丹亦幾乎平手的「阿敖」謝霆鋒！至於狼王與阿敖誰勁誰惡誰有型，相信觀眾則各有喜好。

謝霆鋒於《怒火》裡飾演的阿敖，擅使一對蝴蝶刀。（《怒火》電影劇照）

謝霆鋒於《怒火》裡飾演的阿敖，擅使一對蝴蝶刀。（《怒火》電影劇照）

謝霆鋒幾乎以一對短刀打贏「宇宙最強」甄子丹！（《怒火》電影劇照）