觸電｜柯煒林患癌後突現身謝票　狀態精神：冇事放心可以繼續拍戲

香港電競題材動作電影《觸電》由梁國輝執導，林敏驄、柯煒林、陳穎欣、羅莽、馮素波、蘇皓兒、盧慧敏、ANSONBEAN陳毅燊、羅浩銘、Jessica陳苡臻及吳肇軒主演。《觸電》首映禮今日（14日）舉行，男主角柯煒林未有隨主創團隊亮相首映禮，但在首映後突發現身戲院來觀眾謝票，令首映觀眾非常驚喜！

柯煒林缺席《觸電》首映禮，晚上稍後時間突發現身首映場謝票。（電影公司提供）

柯煒林早前被診斷患上肺腺癌第四期，一度暫停幕前工作，直至近日才重新演出《笨蕉大劇院》舞台劇。今日柯煒林缺席《觸電》首映禮，然而晚上突發現身首映場謝票，令觀眾非常驚喜。從電影公司發放相片可見，柯煒林面色紅潤、精神良好，狀態未受病情影響，頓時令影迷粉絲放心。柯煒林亦於謝票時發言，表示：「Hello大家好！我係Will柯煒林，好耐冇見咁多位，我冇事、放心！可以繼續拍戲！咁多位有冇工開呀？好多謝大家嚟睇，見到好多好熟悉嘅面孔！我無事喎，會繼續拍戲，你哋有工開就繼續搵我經理人！」他亦希望外界支持《觸電》與香港電影：「記住香港電影，有你哋、有我哋，就繼續有香港電影！你哋會入場睇戲，我就會繼續拍落去！」

從電影公司發放相片可見，柯煒林面色紅潤精神良好，未受病情影響。（電影公司提供）

馮素波今日出席《觸電》首映禮並接受傳媒訪問，對於男主角柯煒林因病未有現身，波姐表示對阿Will感到放心：「有病就醫，唔好成日提住有病，成日提個人會變軟弱，一句祝福一句關心就好足夠。」波姐今日左掌紅腫，原來全因「為食」所致，亦請大家不用擔心：「我為食啫！打完邊爐即刻飲杯涼茶、諗住冇咁熱氣，點知就起咗火氣。幾十歲人知咩事嘅，唔使睇醫生㗎喇。」

馮素波受訪時表示對柯煒林感放心，希望外界不要經常談生病，會令人變得軟弱，一句關心與祝福就足夠。（葉志明 攝）