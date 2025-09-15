觸電︱蘇皓兒口誤爆與林敏驄生活　盧慧敏佩服柯煒林盡力演舞台劇

香港電競題材動作電影《觸電》由梁國輝執導，林敏驄、柯煒林、陳穎欣、羅莽、馮素波、蘇皓兒、盧慧敏、ANSONBEAN陳毅燊、羅浩銘、Jessica陳苡臻及吳肇軒主演。《觸電》首映禮昨日（14日）舉行，除男主角柯煒林未有出席外，一眾飾演現實與虛擬遊戲世界角色的演員均有到場，其中化身電腦遊戲內角色的陳毅燊、蘇皓兒及盧慧敏則於首映上接受傳媒訪問。

Amy Lo盧慧敏。（葉志明 攝）

林敏驄與《觸電》女演員盧慧敏、陳穎欣、蘇皓兒一同出席首映禮。（葉志明 攝）

《觸電》一眾主演一同亮相首映禮。（葉志明 攝）

蘇皓兒、Ansonbean陳毅燊與盧慧敏一同出席《觸電》首映禮。（葉志明 攝）

陳毅燊、Chloe蘇皓兒及Amy盧慧敏於《觸電》首映禮上接受訪問，表示三人拍完電影後首次合體，Amy解釋指飾演林敏驄遊戲內的分身，因此沒有甚麼同場交流機會，但笑言接得住驄哥的玩笑：「有一場同場，短短20分鐘已見識到佢嘅功力，好彩都接得住！」ANSONBEAN則對無法同場感可惜：「佢真係好有活力，無論謝票定接受訪問，都令成個場好生動！」

蘇皓兒、Ansonbean陳毅燊與盧慧敏一同於《觸電》首映禮上接受訪問。（葉志明 攝）

至於蘇皓兒與林敏驄的交流，則因為口誤語出驚人：「因為冇機會同場，所以冇話接唔接得住，但平時生活……」讓大家誤會Chloe與驄哥似乎一同生活，Amy便打圓場笑指是在現身生活接觸或電視形象，Chloe續指：「好似今日喺後台接觸到，就接唔住。」Amy表示幽默為值得學習的態度：「我覺得搞笑係好好嘅人生態度，識得幽默、唔好將事情睇得太重，係我好需要學習嘅，所以好希望再同佢交流多啲。」

Chloe蘇皓兒口誤自爆與林敏驄「生活」非常搞笑！（葉志明 攝）

盧慧敏表示林敏驄的幽默為值得學習的生活態度。（葉志明 攝）

柯煒林因病未能出席首映禮，盧慧敏表示能夠在與阿Will演出同一部電影、慶祝電影上映，相信觀眾均會感到高興，她亦表示未必搶到飛支持對方的舞台劇：「佢一開售就賣晒！好開心佢有參與演出，我覺得做演員最勁嘅係，無論身體點樣都好，始終都會盡最大努力去畀觀眾感受作品。」

盧慧敏佩服柯煒林站上台演舞台劇，力抗身體帶來的阻力。（葉志明 攝）

陳毅燊最近回復單身，談到身邊兩位女神有否介紹女仔，Chloe笑指：「我相信緣份，所以唔強求。」Amy則笑指：「唔駛啦！佢咁搶手！」ANSONBEAN則淡然表示：「隨緣啦，呢啲唔急嘅。」認同應專注工作。