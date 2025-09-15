觸電︱陳苡臻自嘲打機「騰雞」反差大　李玗蓁造型獲讚靚到似AI

香港電競題材動作電影《觸電》由梁國輝執導，林敏驄、柯煒林、陳穎欣、羅莽、馮素波、蘇皓兒、盧慧敏、陳毅燊（ANSONBEAN）、羅浩銘、陳苡臻（Jessica）及吳肇軒主演。《觸電》首映禮今日（14日）舉行，除男主角柯煒林未有出席外，一眾飾演現實與虛擬遊戲世界角色的演員均有到場，其中飾演電競隊長的陳苡臻（Jessica）及遊戲角色的李玗蓁（Viann）於首映禮上接受《香港01》訪問。

李玗蓁、Jessica陳苡臻於《觸電》首映禮上接受訪問。（葉志明 攝）

香港電競題材動作電影《觸電》終於迎來上映大日子！（葉志明 攝）

陳苡臻飾演皇牌電競隊隊長，自爆現實中亦熱愛打機：「我小學就開始打機，玩主機遊戲比較多，特別鍾意玩RPG Game（角色扮演遊戲）！我平時打機比較『騰雞』，但戲裡面打機好冷靜、會領導隊友，好開心可以演到有反差嘅角色！」至於飾演遊戲角色的李玗蓁，則表示動漫電玩造型上陣相當新鮮：「我第一下唔係好適應，但朋友睇完都覺得幾靚幾有趣。最搞笑係Yanny睇到一張我嘅劇照，以為係AI生成出嚟，仲send畀我話好似我！」笑言拍完《觸電》有興趣發掘一下Cosplay世界。

陳苡臻自爆打機騰雞，李玗蓁則笑言造型照被Yanny讚靚到似AI生成。（葉志明 攝）

李玗蓁繼《深宵閃避球》後再登大銀幕，更首次接觸武打動作戲份，她興奮透露挑戰極具啟發性：「今次第一次拍武打動作，見識咗點拍電影特技動作，覺得佢哋好利害，搞到我都想學吓！到𠵱家已經跟我哋武術指導學咗一、兩年！」

李玗蓁表示拍攝《觸電》後，啟發對武打特技動作的興趣，隨武指學習至今已近兩年。（葉志明 攝）

網上頻道《試當真》正式告一段落，陳苡臻表示暫未有轉移陣地拍攝的計劃，男友兼拍檔游學修亦打算休息、從生活中繼續累積靈感。談到二人再同框合作機會，陳苡臻笑指：「要睇有冇導演肯搵我哋兩個拍喎！想演唔同嘅配搭好似兄妹（不演情侶？）新鮮啲嘛！或者做敵人都好玩喎！」

陳苡臻笑言想與男友游學修演兄妹或敵人多過情侶。（葉志明 攝）

陳苡臻與李玗蓁同為新生代女演員，出道不久已面對電影寒冬，在增值、磨練演技與生活歷練外，亦爭取不同工作機會。陳苡臻透露尚有一部電視劇待播，另外：「電影嚟緊都有計劃，但係未知實際幾時開拍。（今年內有機會？）未知年尾開唔開到，類型題材都未講得住。」李玗蓁則表示有工作計劃正在籌備過程中，將會挑戰性甚大。