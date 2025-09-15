艾美獎紅地氈︱Sydney Sweeney澎湃上圍完勝　黑寡婦密實難掩曲線

年度影壇盛事「第77屆艾美獎」頒獎典禮今日（15日）舉行，本屆一共頒發26項大獎予出色的電影、電視劇及迷你影集作品與演員，其中大熱門科幻驚慄劇集《Severance》共有27個獎項提名；《蝙蝠俠》外傳劇集《The Penguin》提名24項；《The White Lotus》及《The Studio》亦提名23項。頒獎禮開始前夕，一眾獲提名作品的主創及演員團隊陸續於紅地氈上登場，作為爭豔鬥麗的戰場，一眾女星渾身解數、打扮相當吸睛！



Sydney Sweeney以超低胸紅色長裙亮相艾美獎紅地氈，大曬事業線非常性感！（GettyImages）

「黑寡婦」施嘉莉祖安遜今日以一襲珍珠白色平口露肩長裙亮相，作為性感女神打扮算是相當保守，但裙裝依然未能掩蓋她的身材曲線！另一邊廂，新一代性感女神Sydney Sweeney以一襲紅色超低胸長裙登場，大曬深邃事業線、澎湃上圍極具立體感，瞬間成為紅地氈最大焦點！

韓國女團BLACKPINK成員Lisa亦有亮相艾美獎紅地氈，以一襲粉紅色絲帶質低胸高叉長裙亮相，典雅而不失個人特色與性感程度，成為亞洲超級星級嘉賓！新星「星期三」Jenna Ortega則以一件珠寶鑲嵌風格上裝出席，上身透視度極高，非常突出！

