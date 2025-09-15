頭文字D︱劉偉強訪問自豪為漆黑山道添生命　感激飄移車手搵命搏

劉偉強與麥兆輝經典作品、寰亞電影《頭文字D》今年上映20周年，世界各地「頭D迷」（《頭文字D》粉絲暱稱）舉辦不同慶祝活動。香港作為電影的原產地，隆重其事，電影4K修復杜比全景聲9月17日重返大銀幕。劉導非常滿意，讚嘆：「好自豪，點解20年前拍到一部咁好睇嘅戲？真係搵命搏！」他坦言不會開拍續集。

《頭文字D》今年上映20周年，電影4K修復杜比全景聲9月17日重返大銀幕。（《頭文字D》電影劇照）

劉偉強對20年前拍成《頭文字D》感到自豪。（電影公司提供）

然而劉偉強坦言不會開拍《頭文字D》續集。（電影公司提供）

《頭文字D》雲集多位當紅型男主演，不少得陳冠希與余文樂！（《頭文字D》電影劇照）

余文樂與周杰倫之間的戲份非常有趣。（《頭文字D》電影劇照）

陳冠希與周杰倫之間的戲份則有另一種感覺。（《頭文字D》電影劇照）

未上映先興奮，無論是正場預售，還是「頭D迷」、AE86車迷、拓海粉絲等包場都反應熱，甚至「鬥爆金句場」門票都火速爆滿，兩度加場，全城沸騰。

《厨文字D》多年來累積極多粉絲！（《頭文字D》電影劇照）

劉導自豪地說：「一個日本漫畫嘅故事俾我哋拍，90%香港演員，結果超乎大家嘅想像，20年後睇返都係咁好睇。今次4K修復版，提升畫質比以前嘅版本睇多好多嘢，聲音亦重新調整，感受好唔同，啲聲喺前後左右衝埋嚟，呢個係我最高興嘅效果。」他回味每一段配樂：「由開場，到周杰倫（飾演拓海）贏咗樂仔（余文樂飾演中里毅）......每次重睇都好似歎緊老酒，好醇、好好飲！」他透露與星級配樂師陳光榮仔細調整配樂和車廂內外的引擎聲效，配合杜比全景聲後「啲嘢出晒嚟」，感覺好正！

劉偉強非常重視《頭文字D》4K修復版的聲效。（電影公司提供）

劉偉強與星級配樂師陳光榮仔細調整配樂和車廂內外的引擎聲效，配合杜比全景聲後「啲嘢出晒嚟」。（電影公司提供）

「無論AE86、GTR、Evanlotion都有性格，我哋冇當佢哋係死物，當佢哋都係有血有肉嘅演員。睇返飛車場面，依家拍唔返，速度感同埋每個人與人之間嘅感情，係我哋團隊嘅驕傲。鏡頭穿過車轆到車廂，座山就拍到有生命嘅一樣，車路就好似血管流動。多謝當年一班日本飄移車手，每個鏡頭都係佢哋好用心、用精湛技術、用生命去同我哋搏返嚟，因為一個唔小心隨時就跌落山崖。」劉導表示每天開工前，工作人員來回山道仔細檢查地面有否碎石，以確保安全。

劉偉強表示每天開工前，工作人員來回山道仔細檢查地面有否碎石，以確保安全。（電影公司提供）

劉偉強似乎非常鍾意主角拓海駕駛的AE86。（電影公司提供）

劉偉強直言《頭文字D》製作期間，未當賽車為死物、當每架車都是有血有肉的演員。（電影公司提供）

《頭文字D》製作文件。（電影公司提供）

《頭文字D》連場景亦與動畫非常貼近。（電影公司提供）

其實陳冠希所揸的RX7亦非常有型。（《頭文字D》電影劇照）

據悉劉導專挑高危鏡頭親自揸機拍攝？他承認：「因為我知道我自己想點，準確拿捏。」拍攝前，演員要訓練、賽車要改裝，就連「主角」秋明山都妝扮一下，劉導說：「座山完全冇燈，於是我同美術、燈光組一齊研究，用雪糕筒、街燈、廣告牌、圍欄、光管，每一區用唔同嘅燈光效果區分，好似畫龍點睛，為一座黑鼆鼆嘅山添上生命。」

結局各車手在漆黑的秋名山車道比賽非常精彩。（《頭文字D》電影劇照）

劉偉強導演更公開《頭文字D》設計草圖。（電影公司提供）

劉偉強導演更公開《頭文字D》分鏡本。（電影公司提供）