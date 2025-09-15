混沌少年時︱Stephen Graham艾美大熱封帝　患讀寫障礙靠妻讀劇本

Netflix迷你影集《混沌少年時》（Adolescence）剛於今日（15日）舉行的第77屆艾美獎橫掃「迷你劇、選集或電影獎」視帝、男女配角等六大獎項，成為全晚最大贏家！《混沌少年時》劇情中飾演父親的52歲英國男演員Stephen Graham，大熱首度封帝，演出以外更兼任監製及編劇，究竟成功背後有過甚麼經歷與辛酸？

《混沌少年時》監製編劇兼男主角Stephen Graham，於第77屆艾美獎奪得「迷你劇、選集或電影獎」視帝！（視覺中國）

Netflix最新迷你影集《混沌少年時》早前於三月中啟播，第一季四集劇情均以「一鏡到底」形式拍攝，盡顯劇組製作功架實力，旋即於出品地英國及全球觀眾之間引起話題。（《混沌少年時》電影劇照）

劇情中飾演父親的51歲英國男演員Stephen Graham，在第四集展現的矛盾與破碎深深撼動觀眾，令外界紛紛好奇這位面孔熟悉的演員究竟是誰？（《混沌少年時》劇集劇照）

現年52歲的Stephen Graham出生於英國蘭開夏郡，早於8歲時因為在學校主演《金銀島》舞台劇，被當地演員Andrew Schofield賞識，發掘他成為天才小演員、追逐演藝夢想，14歲時更於利物浦著名劇團裡演出，一定程度上與《混沌少年時》的童星Owen Cooper一樣，從小便被發掘出驚人的演藝才能！

主演《混沌少年時》的英國演員Stephen Graham現年51歲。（GettyImages）

Stephen Graham早於8歲時因為在學校主演《金銀島》舞台劇，被當地演員Andrew Schofield賞識，發掘他成為天才小演員、追逐演藝夢想！（GettyImages）

然而全心投入演戲的Stephen Graham，在20歲時因為孤獨以及沉浸於激烈的演技法門，一度患上抑鬱症，經歷數次情緒崩潰後，更嘗試上吊自縊。Stephen Graham曾接受外媒訪問時憶述，當時處於情緒低潮下自尋短見，幸好繩索突然斷掉令他拾回性命，但在生死邊緣中，Stephen Graham表示看到已逝的祖母：「祖母高叫Stephen ！我以為已經喪命了，於是我張開雙眼，發現自己僥倖地活著。」Stephen Graham為了向父母隱瞞自縊的行為，刻意穿上高領毛衣，但始終被眼利的母親發覺，從此對兒子的身心狀態倍加關注。

Stephen Graham在20歲時因為孤獨以及沉浸於激烈的演技法門，一度患上抑鬱症，經歷數次情緒崩潰後，更嘗試上吊自縊。（GettyImages）

大難不死、必有後福，Stephen Graham在大學裡遇上畢生摯愛Hannah Walters，二人同為演員因此非常投契，婚後亦育有兩名子女。Stephen Graham與太太Hannah Walters除了是彼此的靈魂伴侶，更在演藝事業上互相扶持，一直患有讀寫障礙的Stephen Graham ，多年來靠太太逐字朗讀劇本，理解劇情、角色再入戲，並思考是否接拍該影視作品；數年前，Stephen Graham與《混沌少年時》導演Philip Barantini構思同樣以一鏡到底方式拍攝的電影《Boiling Point》，亦邀請太太Hannah Walters一同參與演出。

Stephen Graham在大學裡遇上畢生摯愛Hannah Walters，二人同為演員因此非常投契，婚後亦育有兩名子女。（GettyImages）

Stpehen Graham一直患有讀寫障礙，多年來靠太太Hannah Walters逐字朗讀劇本，理解劇情、角色再入戲。（GettyImages）

Stephen Graham從影以來與不少著名演員及導演合作，雖然一直在亞洲名氣不甚高，卻是英國著名的實力派演員。Stephen Graham於2000年參演Guy Ritchie執導名作《邊個夠我薑》（Snatch）與畢彼特（Brad Pitt）合作；再於2002年參演大師馬田史高西斯執導作《紐約風雲》（Gangs of New York）與里安納度狄卡比奧（Leonardo DiCaprio）合作；於2019年再度參演馬田史高西斯作品《愛爾蘭人》（The Irishman）與阿爾柏仙奴（Al Pacino）及羅拔迪尼路（Robert De Niro）合作，生涯合作的巨星與巨匠多籮籮！

Stephen Graham於2000年參演Guy Ritchie執導名作《邊個夠我薑》與畢彼特合作。（《邊個夠我薑》電影劇照）

Stephen Graham於2002年參演大師馬田史高西斯執導作《紐約風雲》與里安納度狄卡比奧合作。（《紐約風雲》電影劇照）