吳彥祖駕駛百萬電動豪車出入賽車場　譽為Tesla殺手市面極度罕見

香港千禧男神吳彥祖近年集於中荷里活發展，參演不少影視劇集作品，同時迷上賽車運動，與《狂野時速》系列韓裔演員姜成鎬（Sung Kang）合組車隊STUDENT DRIVER，不時參與業餘房車賽事。吳彥祖成為業餘賽車手，除了駕駛技術突飛猛進，當然對汽車科技發展、車輛性能及調校等技術知識更為了解，日前吳彥祖參與一場賽事後，駕駛離開賽場時，被發現新座駕竟為百萬級電動豪車，價值不菲之餘市面非常罕見！

男神吳彥祖近年集於中荷里活發展！（莫匡堯 攝）

吳彥祖近年迷上賽車運動，參與不少業餘房車賽事。（吳彥祖IG圖片）

吳彥祖近年迷上賽車運動，參與不少業餘房車賽事。（吳彥祖IG圖片）

吳彥祖駕駛Rivian旅行車離開賽車場。（吳彥祖IG截圖）

吳彥祖於2024年3月7日被發現於加州出席Rivian發布會，親自目擊Rivian R3及R3X兩款SUV旅行車推出登場。吳彥祖當日於發布會低調亮相，頭戴自家車隊STUDENT DRIVER鴨舌帽、綠色風褸與長褲平底鞋，但仍讓粉絲一眼認出，吳彥祖在現場相當專注留意發布會內容，更以手機拍攝新車出場一刻，似乎非常喜歡該車廠出品車款。

吳彥祖去年低調亮相Rivian發布會。（GettyImages）

吳彥祖去年低調亮相Rivian發布會。（GettyImages）

吳彥祖去年低調亮相Rivian發布會。（GettyImages）

吳彥祖日前完成賽車後，駕駛一輛車廂豪華的旅行車離場，期間談論賽事過程外，新車亦引起觀眾注意。據指Rivian車廠創辦於2009年，主打豪華電動房車及旅行車，被譽為「Tesla殺手」搶佔相同市場，車廂裡外設計豪華、車座亦採賽車風格，相當適合吳彥祖的個性與形象。Rivian目前於美國車價介乎77000至130000美元（約港幣59.8萬至101萬元），雖然未知吳彥祖駕駛的具體車款，然而亦足見他對電動車市場的注意及身體力行節約能源。