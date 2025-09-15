他年她日︱釜山影展戲飛秒殺創紀錄　金像配樂朱芸編孖林俊傑作曲

由金馬影后張艾嘉監製、香港新晉導演龔兆平執導、文念中擔任製作及藝術總監的奇幻愛情電影《他年她日》（Measure in Love）即將於10月3日中秋節檔期上映。電影為資深監製夥拍新晉導演合作之「薪火相傳計劃」首部開拍及上映香港電影。由「光林CP」許光漢及袁澧林領銜主演，陳澤耀、董瑋、陳輝虹、韓佩瑤、駱振偉、許恩怡、謝咏欣等聯合演出。

許光漢、袁澧林主演新作《他年她日》即將於10月3日中秋節檔期上映。（《他年她日》電影劇照）

電影早前入選第30屆釜山影展「Open Cinema」單元世界首映，5千張門票一開賣即秒殺，創下本屆最快售罄紀錄，未上映已經先聲奪人。

《他年她日》入選第30屆釜山影展「Open Cinema」單元世界首映，5千張門票一開賣即秒殺。（《他年她日》電影劇照）

全片原創配樂由以《破．地獄》甫獲本屆香港電影金像獎「最佳原創電影音樂」的音樂人朱芸編操刀，而今日更正式揭曉朱芸編跟華語樂壇天王林俊傑共同為電影共同打造主題曲〈瞬間的瞬間〉，並由林俊傑主唱！138秒電影主題曲短版MV昨晚凌晨公開旋即被瘋傳，林俊傑的深情演唱搭配朱芸編林俊傑首度合作優美旋律，彷彿唱盡許光漢飾演的薯仔與袁澧林飾演的安晴兩人無盡的相思與愛戀，勢將再度掀起「JJ金曲效應」，成為最hit浪漫神曲！

《他年她日》全片原創配樂由朱芸編操刀。（電影公司提供）

而朱芸編憑《破·地獄》勇奪香港電影金像獎最佳原創音樂、亞洲電影大獎最佳音樂等多項獎項，並為《哪吒之魔童降世》、《哪吒之魔童鬧海》、《悟空傳》等賣座鉅作操刀，成為華語影壇備受矚目的億萬票房配樂師，其作品情感細膩、格局宏大，善於融合中西元素，賦予電影極強敘事張力與藝術感染力。這次，他為《他年她日》全片度身創作音樂部份，從角色、場景到「重力牆」都設計專屬旋律，並以截然不同的音樂設計分開兩個時空──優日區冰冷克制，長年區則以溫暖旋律與口琴聲呈現人情溫度；而許光漢及袁澧林飾演的男女主角薯仔與安晴的浪漫片段，則透過鋼琴、弦樂與英國管交織出唯美氛圍，更特別加入童聲合唱團，駐入純真又遼闊的感受。朱芸編指：「《他年她日》是一個極度浪漫的故事，許光漢和袁澧林的火花給了我很多靈感。音樂不只輔助畫面，更像替角色說出語言難以表達的心意。」他透露與導演龔兆平、監製張艾嘉在配樂過程中始終保持深度溝通，甚至討論到每個音符進出的一秒差異，務求讓旋律精準捕捉人物情緒，為觀眾帶來沉浸式的觀影體驗。

由金獎音樂人朱芸編攜手林俊傑共同譜曲打造《他年她日》電影主題曲，一公開即引發粉絲熱烈關注。（電影公司提供）

而令人驚喜的是，華語樂壇巨星林俊傑也在監製張艾嘉邀請下重磅加盟，與朱芸編共同為電影度身創作主題曲並深情主唱。林俊傑坦言接到張姐邀約時，心情既興奮又難免帶點壓力，「因為這首歌需要與電影緊密呼應，必須細膩拿捏每一分情緒的表達。」而當朱芸編獲知林俊傑將加入並共同打磨主題曲的時光質感，他直呼非常驚喜且倍感榮幸：「《瞬間的瞬間》無愧為整部電影的點睛之筆，它以優美的旋律深刻呼應著主題，也道盡了愛情中那些無法輕易言說的複雜與重量。在電影中，許光漢所演繹的情感，彷彿藉由林俊傑的嗓音得到了另一種層次的表達——深情、克制卻直擊人心。我反覆聆聽，每一次都深受觸動。尤其值得一提的是，這首歌在演唱上頗具難度，而林俊傑以他獨特的處理方式，細膩地詮釋出了每一處情感的轉折，完美地呈現了作品的內在靈魂。」

華語樂壇天王林俊傑共同為電影《他年她日》量身打造並演唱主題曲〈瞬間的瞬間〉。（電影公司提供）

第一次聽到《他年她日》電影劇情，林俊傑就被「跨時空的奇幻浪漫愛情」深深吸引，巧合的是，JJ許多歌曲都與「時間」緊密相關，包括〈江南〉、〈偉大的渺小〉、〈一千年之後〉、〈不為誰而作的歌〉、〈生生〉等金曲，皆與《他年她日》的世界觀與意境有雷同之處，即使這次從接獲邀請到完成詞曲創作與錄音，前後大約只有三周時間，相當緊湊，JJ仍全力以赴完成任務，並與填詞人林怡鳳再度攜手合作，唯美浪漫的詞意更直接呼應了電影中想傳達的「瞬間即為永恆」意涵。JJ表示原曲旋律帶有內斂的孤獨感與渴望被理解卻又無法釋懷的自我掙扎，他在演唱時重新梳理層次，希望能碰撞出屬於自己的風格，也更自然地傳遞歌詞情感。而最打動他的歌詞是「帶上裂縫裡的那片藍，用借來的光照未來」，雖然帶著心酸，但同時也蘊含希望，「我希望透過這首歌去傳達電影《他年她日》裡的愛情定義——真正的愛，是在現實中找到平衡，在一次次挑戰中更認識自己，也更懂得珍惜彼此。」

《他年她日》主題曲帶出唯美浪漫的詞意，更直接呼應了電影中想傳達的「瞬間即為永恆」意涵。（《他年她日》電影劇照）

林俊傑不僅是屢獲金曲獎的唱作天王，更曾為《消失的愛人》、《少年的你》等電影創作過感人至深的OST作品，其音樂始終以高品質與高傳唱度著稱，他的加入，勢必為《他年她日》駐入強大的音樂感染力與市場號召力。這首由朱芸編、林俊傑共同創作、林俊傑深情獻唱的《他年她日》電影主題曲〈瞬間的瞬間〉現已於電子音樂平台上架，至於完整版MV預計將於9月25日公開，堪稱今年秋天最動人的大銀幕情歌。