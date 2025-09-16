731｜香港跟內地同步918上映　血腥預告首播重現原版殘酷場面

由香港三大發行商，銀都機構、洲立影片和東方影業聯手於港澳發行的電影《731》，已鐵定於9月18日內地同步公映，今日（16/9）更發佈終極預告，血腥內容首度公開。同一題材，早在1988年，由有「禽獸導演」之稱，已故的電影界傳奇牟敦芾執導，更成為香港首部列為三級的電影，一幕幕恐怖場面震撼觀眾視覺。而新作《731》亦有部分情節向其致敬。

電影《731》，香港澳門跟內地，同步918上映。（《731》海報）

侵華日軍第731部隊在哈爾濱平房區以「給水防疫」為名，秘密進行慘無人道的細菌戰研究。（《731》劇照）

電影《731》講述1945年抗戰勝利前夕，侵華日軍第731部隊在哈爾濱平房區以「給水防疫」為名，秘密進行慘無人道的細菌戰研究，大肆抓捕平民進行活體實驗，妄圖以此扭轉敗局。 小販王永章等人被強行抓入「特設監獄」，日軍以「配合健康檢查與防疫研究即可換取自由」的虛偽承諾，欺騙他們遭受凍傷實驗、毒氣實驗、活體解剖等極端折磨。而從預告可見，仲已經過剪輯及快鏡處理，但仍淡淡地浸出腥臭味，相當震撼。

實驗對象，包括小孩。（《731》劇照）

小販王永章等人被強行抓入「特設監獄」，日軍以「配合健康檢查與防疫研究即可換取自由」的虛偽承諾，欺騙他們接受不同人體實驗。（《731》劇照）

其中講到的凍傷實驗，在1988年版本都有出現，當時導演更出動外甥女上演這一幕。雖然凍得只剩骨的雙手為特技化妝，但據當時的劇組說，拍攝現場極為寒冷，而導演牟敦芾的外甥女閩江在客串這幕時，因為拍了整整一天，都把她凍得一直在哭著說︰「舅舅！我不拍了！舅舅我凍死了！救救我疼啊！我不拍了！」

新版有重現1988年版本經典一幕，就是用真人進行凍傷實驗，至雙手「骨肉分離」。（《731》劇照）

劇組說出這例子，並非要證實牟敦芾是名副其實的「禽獸導演」，而是想說導演當時含著淚，給外甥女予以鼓勵︰「孩子、堅持！堅持啊！」工作人員更要不停搓閩江的肩膊，讓她保持血液流通，以免凍傷，更一直搓至肩膊通紅，可見戲中每個鏡頭都得來不易。

在1988年版本都有凍傷實驗出現，當時導演更出動外甥女上演這一幕。（《黑太陽731》影片截圖）