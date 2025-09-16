梁朝偉謙稱康城影帝唔算好勁　自爆最愛導演︰未入行都睇佢啲戲

梁朝偉早前接受陳冠希（Edison）邀請，登上其YouTube頻道ZONED受訪，訪問內容涉獵多方面，由電影、演戲、時尚品味到運動消遣，無所不談。而談到電影，陳冠希就似是位小影迷，問到這位國際級影帝，最能代表自己的電影是哪一部？結果梁朝偉自選摘下康城影帝的《花樣年華》，但原因跟獎項冇關。

梁朝偉早前接受陳冠希（Edison）邀請，登上其YouTube頻道ZONED受訪。（影片截圖）

陳冠希首先問到在電影方面，梁朝偉可有一位偶像？偉仔很快便答出名導馬田史高西斯（Martin Scorsese）。「我未入行已經睇佢啲戲，睇到而家都仲睇緊，好多套都好鍾意，《狂牛》、《的士司機》。」而演員方面，就愛看羅拔迪尼路及阿爾柏仙奴，笑言是屬於自己那個年代的影星。

梁朝偉參演《尚氣》令他在荷里活人氣急升。（劇照）

接拍《尚氣》︰「其實我麻麻地打戲」

2021年，梁朝偉拍下Marvel Studios的超級英雄電影《尚氣與十環傳奇》（Shang-Chi and the Legend of the Ten Rings），正式踏進荷里活。旁人會認定，他是看中Marvel的名氣，但偉仔強調不是︰「其實我麻麻地鍾意啲打戲。」而促成合作的，原來是跟導演達斯廷丹尼卡頓（Destin Daniel Cretton）有關。「跟他傾完之後，我好鍾意佢個人，覺得同佢一齊拍戲會好玩。其實去到荷里活同香港拍戲差不多，係規模大好多，好似我套服裝在製作上分得好仔細，一個部門負責手套、一個部門負責鞋，因為預算夠大。」

偉仔坦言不算喜愛拍「超級英雄」電影︰「其實我麻麻地鍾意啲打戲。」（影片截圖）

「拎康城影帝都唔算好勁」

在梁朝偉演藝生涯中，憑《花樣年華》贏得康城影帝可謂人生一個高光點，所以當偉仔揀選《花樣年華》為最能代表自己的電影時，陳冠希都讚嘆「好勁！」意想不到是偉仔沒有這種想法︰「就算拎康城影帝都唔算好勁，係嗰個禮拜好開心。其實我好怕睇番自己啲戲，因為你總會搵到有咩地方唔好。」

要選一部人生代表作，梁朝偉揀《花樣年華》。（《花樣年華》劇照）

又因為怕自己會不斷查找不足，所以片場上的偉仔都習慣不看「Play Back」。「如果我好信個導演就唔會睇，因為我睇完就會好刻意，專登去改一啲嘢，咁就會失去最原本，最本能發揮那份感覺，所以我唔會睇。」

既然不覺得「勁」，陳冠希就以另一方向問，第一次有「成功感」的演出又是哪一次？梁朝偉︰「我拍第一部電視劇已經知道，當時我做配角，但迴響已經不錯，大家覺得呢位小朋友好有前途，所以我當時已經對自己好有信心。」翻查資料，梁朝偉首部在劇集演配角的，相信是黃日華、莊靜而主演的《香城浪子》，他在劇中角色為應子謙，湯鎮業劇中的弟弟。