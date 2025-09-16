「王家衛御用攝影師」夏永康剖白影劇照好驚：見到演員唔知點影

近日陳冠希在YouTube頻道「ZONED」訪問梁朝偉，影片掀起不少話題，而同段影片中，他亦訪問了「王家衛御用攝影師」夏永康（Wing Shya），二人於《花樣年華》、《2046》及《春光乍洩》等電影合作，他在訪問中親自剖白與國際級巨星和大導演合作的秘辛。

談及與王家衛的合作，夏永康謙虛地表示：「我幫佢打工嘅啫，未去到partner咁犀利。」他坦言，合作初期非常恐懼，因為自己根本不懂如何為電影拍攝劇照：「開始嗰時好驚，我唔識點樣影still（劇照），唔知畀咩佢，嗰時淨係好驚，見到啲演員都唔知點handle。有時睇到一場戲真係『嘩！好勁喎！』咁你應該影邊個moment呢？你又唔係淨係睇人拍戲，真係要做嘢，咁我會好驚，但係日子耐咗，佢拍好長時間，嗰時好攰，要keep住自己狀態好精神，開始同王家衛慢慢熟咗，大概知道佢風格係咩，慢慢捉摸到佢要咩，呢個要時間。」

他又憶述自己是如何揣摩到王家衛的風格和喜好，原來是觀察對方如何揀相，「因為我唔熟佢嘅開始嘅時候，淨係睇佢啲戲，但係都唔知佢會鍾意揀啲咩，慢慢由佢揀相裏面學到，哦，佢鍾意呢一類，咁我咪影多啲，都係partner咁囉，要慢慢交流。」

回看當年與梁朝偉、張國榮、王菲、張曼玉、木村拓哉、章子怡等巨星合作的「黃金年代」，夏永康自言是後知後覺，他表示當時只覺得抱著工作的心態，並未意識到自己正與一群最頂尖的人合作，並謂：「現場睇到嗰啲，你唔知嗰啲係最好嗰啲人，後尾過咗咁多年，其實嗰個時候，哥哥，好正喎！（陳冠希：Golden age）但係嗰時你唔知㗎嘛，你返工，一路都係咁樣，咁樣去影，原來嗰段時間係咁好，過咗一段時間先知。」

而講到近況，除了推出了一本菲林相集《Day / Night》外，夏永康亦透露最近為奧斯卡影后Tilda Swinton拍攝的經歷，他用菲林幫對方拍照，整個過程僅得20分鐘，非常緊迫，但他就覺得是很有趣的體驗！夏永康說：「好professional，因為佢啱啱落機，跟住落嚟有啲talk，佢時間編得好短，唯一做法就係我要喺一個空間裡面set up咗六個嘢（場景），佢一行過去就（影）， 20分鐘搞掂！」他認為攝影有時候就是不需要計劃太多，臨場互動有時會撞出更多火花，他亦寄語一眾年輕攝影師：「唔好聽咁多人講。」

