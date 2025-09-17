頭文字D｜劉偉強親證曾啟動續集　拍新舊演員交替︰想周杰倫執導

改編自日本國寶級漫畫《頭文字D》的同名電影，於2005年上畫以來，20年來都被奉為經典，那個最強的演員陣容，那輛永不過時的AE86、那些倒背如流的對白、還有那首標誌性的主題曲，就似凝住了那個年代最好的創作，可一不可再。



電影在當年大收3,700萬，開拍續集之聲始起彼落，但廿年來就是迎接不少次空歡喜一場。藉著《頭文字D》20周年4K修復版重映，《香港01》找來靈魂人物導演劉偉強分享創作軼事，期間更意外披露，5年前劉偉強，原來真的有落實籌備《頭文字D 2》，有齊劇本、演員，甚至去過兩、三次睇景，可惜最後都是「得飄 得飄 得意的飄」，飄到無影無蹤。



當劉偉強重提20年前拿到版權拍攝一刻，仍覺得很神奇。（麥超億 攝）

《無間道》助攻

電影在廿年前公映，已非常哄動，全因該漫畫在更早的10年前，1995年橫空出世，很快就成為全國最受歡迎漫畫之一，擁有國寶級地位。當劉偉強重提20年前拿到版權拍攝一刻，仍似在夢中不真實。「我經常說，能夠拍到這部漫畫，我引以為傲。其實真的沒可能讓我們拍，這是國寶級，人家又大受歡迎，而你是一位來自香港的導演，全片又90%都是香港演員，真的好神奇。」

電影在廿年前公映，已非常哄動，全因該漫畫在更早的10年前已大受歡迎。（《頭文字D》劇照）

能夠成事，劉偉強相信是拜《無間道》餘威所賜。「那時《無間道》在日本很出名，給予對方一份信心，他們也覺得有這麼厲害的班底來拍該漫畫，都放手讓我們去拍，跟前幾年去談開拍《頭文字D 2》完全不同，很多波折。」

劉偉強不單愛飛車，當年也有看《頭文字D》漫畫，連帶劇組的麥兆輝、莊文強都是《頭D》粉絲。（麥超億 攝）

《頭文字D 2》有發生過

當《風林火山》、《尋秦記》是被指是都市傳說，其實開拍《頭文字D 2》都曾經是一則傳說，甚麼已有劇本，已等備中，周杰倫將執導，甚麼都傳過，就是未成真過。難得劉偉強親自提及，就讓他解說一下這則傳說。「我已經去看過不止一次景，還去跟出版社的人見面，劇本亦已經寫好了，還開始買車，突然間就是搞不成。」

劉偉強坦言沒有得悉不獲版權的真正原因，純粹從自己推算。「相信這次對方真的意識到，這部國寶級漫畫是我們的，意識到他們來拍會好一點。我不知道是不是這個原因，背後有很多想法，經過很多發酵，很多猜測在這裡。」

劉偉強有想過由周杰倫擔任續集導演。（《頭文字D》劇照）

《頭文字D 2》說了多年，突然間在5年前有啟動之意，原來是因為劉偉強被那份劇本打動。「當時已經有劇本，仲寫得幾好，我才的起心肝想拍。故事會發展出兩架AE86在鬥，會有一個年輕的拓海。因為事隔這麼多年，原班人馬都年紀大了不少，變不回二十幾歲，所以如果真的要拍《頭文字D 2》，我會找舊一批演員帶住一班年青人去拍。我又經常在想，不如交予周杰倫做導演吧！他那麼喜歡做導演，但他又不太敢。」劉偉強說