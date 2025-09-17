《鬼滅之刃無限城篇》撼贏《千與千尋》　榮登日本電影票房第2位

日本大熱動畫電影《鬼滅之刃無限城篇》上月中於香港上映，大受觀眾歡迎，電影繼月初超過《F1》成為2025年度香港票房冠軍後，上周日（14日）再創紀錄，票房成功超越PIXAR神級動畫《反斗奇兵3》，成為香港電影史上最賣座動畫電影。

《鬼滅之刃無限城篇》首部曲「第一章：猗窩座再襲」7月18日於日本上映。（《鬼滅之刃無限城篇》海報）

《鬼滅之刃無限城篇》結局分3集推出，首部曲「第一章：猗窩座再襲」7月18日於日本上映，官方網站今天（16日）透過社交媒體再傳喜訊，新片上映60日累計入場人次達2304萬，票房突破330億日圓（約17.5億港元），超越動畫大師宮崎駿執導《千與千尋》（316.8億日圓），榮登日本歷來最高票房電影第2位，與《鬼滅之刃》同系列前作《無限列車篇》（407.5億日圓）位列冠亞軍。

5年前《鬼滅之刃劇場版 無限列車篇》上映期間同樣大受歡迎，當年有日本傳媒追訪年屆79歲的大師宮崎駿，碰巧在其寓所遇到戴上口罩，手執兩袋垃圾，正前往清理。對於維持了19年的紀錄將被打破，宮崎駿受訪直言與自己無關，記者再追問他可有看過《鬼滅》？大師宮崎駿答得爽快兼抵死：「沒有看，我基本上不看電視，亦不看電影，只是個執垃圾的退休阿伯。」

《千與千尋》劇照

