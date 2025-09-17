惡人當道｜姜皓文凌文龍由弱勢強裝起來　廖子妤曾為家人充當惡人

由姜皓文（黑哥）、廖子妤（Fish）及凌文龍主演的電影《惡人當道》，驟眼看，三位之中要選最惡的，應該是黑哥吧！實情今次在戲中大反轉，曾是黑道中人的黑哥，改過自身從良，而終極歹角，反而是個子不高，樣子和善的凌文龍，因自細被父親壓逼而心理變質變成惡人。到底憑《黃金花》自閉症一角奪得金像獎最佳新演員的凌文龍，如何築起其反派之路。

在《惡人當道》中，黑哥是退隠江湖人士，本來想靜靜地活不想多事，但眼見街坊處處受逼害，尤其跟兒子相依為命的廖子妤，決定挺身而出，由弱勢強裝起來。黑哥在戲中有位亡妻，而廖子妤亦是獨自照顧兒子的單親媽媽，兩個淪落人，似要泛起點點漣漪，不過黑哥跟Fish對這段感情有不同看法。廖子妤︰「我相信是一份好感，在自己最無助時有人挺身為你，是有點點感動，亦願意再去發展，但最終就未必會有結果。」姜皓文︰「我在戲中更加不會接受這段感情，他守住洗衣舖都是因為亡妻，其他人對他的好意都不會動容，只會一心一意掛念妻子。

近年凌文龍不時在影視作品中以「歹角」示人，《太陽星辰》的通緝犯、《哪一天我們會紅》的純睇數的無情老問，來到《惡人當道》更加是終極奸角，表面上開零食店，實情是賣毒品。由自閉症小朋友到社團大佬，小龍進化成龍哥。對於近年來頻繁接到反派角色，凌文龍笑著回應︰「大家慢慢開始被認識我。」

至於今次的演出，他坦言整個過程要不斷跟導演溝通及發掘。「我們一直在探討，究竟『惡人』是甚麼？這個角色有著極大的需求，渴望被所有人看見，覺得自己要爬到最高的位置，讓世人景仰，才能獲得滿足感。」雖是戲中惡霸，但面對黑黑實實，又高大的黑哥，怎樣去彌補身形的輸蝕，贏番個勢？戲中一幕要踩去黑哥間洗衣舖警告對方，需要在氣場強大的黑哥面前，展現出毫不遜色的壓迫感。凌文龍回憶當時的情景︰「又要震，又要演，幸得黑哥巧妙地『讓出』一些位畀我上，才順利演出，營造出這份張力。」

無法磨滅的童年記憶

戲中要飾演惡人，現實中又遇過怎樣的惡人，如何與「惡人」來個正面交鋒？看似堅強的三位，兒時都曾遇過被欺凌的經歷。黑哥率先憶起小學時，一段既驚險又好笑的往事。「我小時候真的試過被一些一群惡的小朋友欺負，因為自己皮膚較黑，常惹來嘲諷，最難忘一次，欺負得我好緊要，我驚到突然衝出馬路攔截警車，向警察求救。現在想起當然覺得是小朋友間的追逐欺凌，小事一宗，但當時覺得好大件事，怕到不敢去上學。」

至於凌文龍，於中一、中二時期，一年平安夜，就遇上一個驚魂夜。「我們跟幾個朋友去了一個海濱公園玩，當時見到有幾個『不良少年』走過來，過了一陣子，我們身後突然出現為數三、四十人，拿著鐵通、木棍之類的人出現，而剛才那三、四個不良少年又突然向我們這方向奔跑過來，雙方似會有大事發生，我們怕殃及池魚，於是見人跑自己又跑，心想：『喂！唔好跑過嚟呢邊啊！』那種感覺真的很荒謬又驚險。」

而廖子妤就反過來，因為要守護妹妹，一於要遇惡愈惡。原來Fish小學時因為是轉校生關係，人又比較內向、不善交際，都有受過欺凌。「將我書包丟到垃圾桶，或在紀念冊上寫『我最討厭的人』是你。甚至我跟老師說到底犯了甚麼事，換來是一句︰『你要反省一下自己有什麼問題？』好無奈。」

直至升上中學後，一日目睹妹妹也遭受同樣的欺凌時，做姊姊的不再忍，深入虎穴到霸凌的同學的班房討回公道。「其實我當時很怕，就站在班房內叫那個人的名字出來，然後一堆人行出來，我一個人對著他們質問為什麼要欺負我妹妹。是驚的，但那一刻為了保護家人，自己都頂硬上。」昔日那個被欺凌的女孩，為了家人強裝起來，充當惡人。惡，有時是需要堅持。

