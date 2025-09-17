惡人當道真人真事｜江湖大佬守護街坊　導演關文軒︰算好人定壞人

電影《惡人當道》正式上映，這亦是關文軒首部執導的長片。故事圍繞舊區收樓重建事件，小住戶被欺凌騷擾，結果由姜皓文飾演的退隱江湖大佬，看不過眼決定出山坐鎮，勢保街坊安全。看似是一則仗義每多屠狗輩的虛構故事，但原來是關文軒親身採訪過的一次訪問，得到啟發衍生而來。而這個真人真事就要由土瓜灣說起。

電影《惡人當道》是關文軒首部執導的長片，故事源自自己拍攝的一個地區故事。（葉志明 攝）

關文軒畢業於香港演藝學院電影系，一直有參與紀錄片及短片製作，用鏡頭記錄一個個真實故事。一次幫某傳媒拍攝飲食故事，講及一間在土瓜灣甚出名的大排檔，從而得知其人生經歷很特別，曾經殺人坐監，出獄後洗心革面，並開了這家店。

土瓜灣的巨變

更生人事開大排檔做生意，沒甚麼大不了，直至這個地區發生一個巨變。關文軒︰「大概是2013年前後時間，政府宣布落實興建沙中線，土瓜灣將會正式有地鐵站。」這個消息曝光，一夜之間整個社區都面臨翻天覆地的改變，每吋土地每個單位都有潛在價值。「很多發展商開始收購舊樓，過程中出現了很多滋擾住戶的問題。而我拍攝的這位主角，因為他的背景，反而成為了街坊的一個『保護者』。當有外來人想搞事時，他會出面擺平。」

原想安靜地活下去，結果環境逼令自己重操故業。（《惡人當道》劇照）

故事的轉捩點，與香港的城市發展緊密相連。一個本應被社會標籤為「惡人」的更生人士，在一個混亂的時空，竟成為了守護社區的「好人」，那麼到底他算是好人還是壞人？關文軒︰「這個處境很有趣。一個江湖人物在一個特定環境下，他的存在反而帶來了一種正面作用。這讓我開始思考，究竟好與壞的定義是甚麼？」這部短短的紀錄短片，一直在關文軒腦海中縈繞不去，後來決定將這個充滿潛力的題材，發展成一個更完整、更具戲劇性的電影劇本，就成了今天的《惡人當道》。

新一代惡人，外表未必兇神惡煞，但內裡一樣心狠手辣。（《惡人當道》劇照）

《惡人當道》的角色藍本，沿於土瓜灣收樓下的故事。（葉志明 攝）

「轉營」洗衣店別具意義

至於為何將藍本的食肆老闆改為洗衣店老闆？導演解釋，從紀實到劇情有需要進行藝術加工。「將主角的職業設定為洗衣店老闆，是個很有趣的身份，亦有洗白的含意。而就在這個新舊交替的環境下，真正的惡人又會是甚麼模樣，於是就有了凌文龍飾演的那個新晉的壞人角色，年輕有禮、外表親切、實情是比老一輩更狠毒。他們之間的角力，其實也反映了時代的變遷。」

洗衣店聯乘了幾個人的生活。（《惡人當道》劇照）

更大的變遷是現在大家面對的惡，不再是明刀明槍，見紅流血的惡，而是可以惡形惡相得無形無蹤。關文軒︰「以前的江湖任務，可能是為了解決生存問題。但現在當城市發展成不可逆轉的力量時，大家面對的『惡』，不再是單一的個人，而是一個更龐大、更複雜的結構性問題。當法律和商業規則被利用來達到目的時，那種『惡』，可能比真刀真槍更令人無助。」