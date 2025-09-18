海賊王︱真人版第二季疑似大換血　娜美女帝羅賓終還原核彈級身材

日本人氣動漫《海賊王》推出至今長達28年，風靡全球億萬計漫畫動畫迷，近年更被Netflix改編成真人版影集，播出後風評不俗，於IMDb及爛番茄分別獲得8.3分及86%新鮮度。雖然《海賊王》真人版有不少被漫畫迷詬病的地方，然而製作方亦早已宣布開拍第二季，進一步擴大故事版圖。在萬眾期待《海賊王》第二季時，網絡流傳一段疑似拍攝花絮，曝光製作過程之餘更疑似「大換血」，一眾演員角色外貌造型更接近漫畫動畫，瞬間引起觀眾瘋傳！

《海賊王》被Netflix改編成真人版影集，播出後風評不俗，於IMDb及爛番茄分別獲得8.3分及86%新鮮度。（《海賊王》真人版劇集劇照）

在疑似《海賊王》真人版拍攝花絮中，路飛、索隆、索柏、娜美、羅賓與女帝等主角先後登場，簇擁在身穿黑衣、手持電影級拍攝器材的工作人員之間，並在一艘漂浮在海面的船隻上、結合綠幕等技巧進行拍攝。從流傳片段中可見，路飛、索隆及娜美等角色，已非由Iñaki Godoy、新田真劍佑與Emily Rudd等首季原班人馬飾演，疑似劇組「大換血」令網民相當疑惑。

《海賊王》真人版疑似花絮片段流出，路飛、索隆被「大換血」易角飾演？（網上片段截圖）

《海賊王》真人版疑似花絮片段流出，路飛、索隆被「大換血」易角飾演？（網上片段截圖）

路飛由Iñaki Godoy飾演。（《海賊王》真人版劇集劇照）

娜美由Emily Rudd飾演。（《海賊王》真人版劇集劇照）

索隆由新田真劍佑飾演。（《海賊王》真人版劇集劇照）

此外，片段中一眾《海賊王》女角色如娜美、羅賓與女帝，外貌造型均更接近動畫，更神還原三位的超導彈級上圍，澎湃程度隨船隻在海浪碧波蕩漾！至於路飛索隆等男主角，爆肌身型亦得以還原，然而不論男女角色，面容及體型均散發陣陣AI味，成為第二項被網民質疑片段真偽的線索。

真人版娜美的身材並未如漫畫動畫一樣吸引。（《海賊王》真人版劇集劇照）

娜美的超導彈身材終於被還原。（網上影片截圖）

娜美的超導彈身材終於被還原。（網上影片截圖）

羅賓的超導彈身材終於被還原。（網上影片截圖）

羅賓的超導彈身材終於被還原。（網上影片截圖）

女帝的超導彈身材終於被還原。（網上影片截圖）

女帝的超導彈身材終於被還原。（網上影片截圖）

女帝的超導彈身材終於被還原。（網上影片截圖）

片段最令人訝異之處，莫過於從未於《海賊王》首季登場，萬眾期待將如何被塑造的角色索柏。然而只見索柏竟如巨型鹿仔毛公仔一樣，在海船停泊的碼頭上、在工作人員之間大模斯樣行走，相當離譜！索柏猶如真人一樣出現，令網民幾乎憑此斷定片段為AI生成製作，儘管片段真偽感到失望、無緣見《海賊王》第二季有如斯真實還原度的製作，然而仍對Netflix推出續篇倍感期待。

最離譜一定是索柏竟然在片場大模斯樣行來行去！（網上影片截圖）