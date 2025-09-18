鬼滅之刃無限城篇︱男觀眾怕錯過戲份就地小便　遭群毆後再被拘捕

日本人氣動畫劇場版《鬼滅之刃無限城篇》，今年中於香港及世界各地上映，在香港話題性及票房成績甚高外，在全世界亦吸引大量鬼滅粉絲入場觀映。《鬼滅之刃無限城篇》在動畫製作質素超越劇場版前作，幕幕精彩十足，但在美國竟然有一名觀眾為了不錯過任何片段，選擇不離開座位到洗手間小解，竟當場在座位上小便，實在令人匪夷所思！

《鬼滅之刃無限城篇》在全世界亦吸引大量鬼滅粉絲入場觀映。（《鬼滅之刃無限城篇》劇照）

美國亞利桑那州一間戲院日前放映《鬼滅之刃無限城篇》，事發為當地時間晚上11時，一名男觀眾Limil Hull在電影放映途中突然從座位站起，竟在眾目睽睽下解開褲鏈原地小便，最後更若無其事地坐低繼續觀賞電影。Limil Hull不衛生的行徑引起現場觀眾憤怒，即場被人群責罵，甚至有多位男觀眾群起毆打他，連同場的兒童觀眾亦被情景嚇壞，最後在戲院職員開燈暫停放映才告一段落。

在戲院內小便的Limil Hull被觀眾群毆。（網上片段截圖）

在戲院內小便的Limil Hull被觀眾群毆。（網上片段截圖）

在戲院內小便的Limil Hull被觀眾群毆。（網上片段截圖）

在戲院內小便的Limil Hull被觀眾群毆。（網上片段截圖）

在戲院內小便的Limil Hull被觀眾群毆。（網上片段截圖）

事件發生後，當地警方接報到場將Limil Hull拘捕，一共指控他公然猥褻、行為不檢、刑事毀壞及拒絕提供真實姓名等多項罪名，及後於當地法院提堂後，Limil Hull暫時獲准釋放，並無須繳付保釋金。至於被受影響的觀眾，該戲院決定退款予全場觀眾，並在其他放映院播《鬼滅之刃無限城篇》，亦向受影響觀眾提供免費小食。

在戲院裡小便的Limil Hull最後被警方拘捕。（網上影片截圖）